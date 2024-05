PSVR2: Behemoth und Alien Rogue Incursion angekündigt

PS5

Im Zuge der heutigen State of Play hat Sony Nachschub für das eigene VR-Headset PSVR 2 angekündigt. Zum einen wird Behemoth auch für PSVR 2 erscheinen, von dem auch erstes Gameplay zu sehen war. Das Rollenspiel entsteht bei Skydance Interactive, dem Entwickler von The Walking Dead - Saints and Sinners. Darin legt ihr euch in einer eisigen Fantasy-Welt nicht nur mit Gegnern in eurer Gewichtsklasse an, sondern auch mit hausgroßen Monstern. Behemoth soll im Herbst 2024 erscheinen (auch für PC und Quest 3).

Außerdem wurde bekannt gegeben, dass auch der kürzlich angekündigte Action-Horror-Titel Alien Rogue Incursion für PSVR2 erscheinen wird. Der Titel ist ebenfalls auch für PC und Quest 3 angekündigt.