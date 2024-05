Songs of Conquest: Rundenstrategie hat Early Access verlassen, Roadmap

PC MacOS

Nach rund zwei Jahren im Early Access hat das Rundenstrategiespiel Songs of Conquest des schwedischen Entwicklers Lavapotion und von Publisher Coffee Stain Studios den Early Access verlassen. Den Launch-Trailer könnt ihr euch direkt unter dieser News anschauen.

Songs of Conquest erinnert an den Klassiker Heroes of Might and Magic und bietet euch neben einem wunderschönen Pixellook und stimmigem Soundtrack unter anderem vier Fraktionen mit eigenen Kampagnen, Zufallskarten, Szenarios, Mod-Unterstützung, Online-Multiplayer und sogar den Klassiker Hot-Seat-Multiplayer.

In Songs of Conquest bereist ihr auf verschiedenen Maps die Spielwelt mit unterschiedlichen Helden, besetzt Siedlungen, bekämpft die Feinde eures Reiches, findet Ressourcen und Geheimnisse, vergrößert und verbessert eure Armee und rüstet eure Recken mit magischen Gegenständen aus. Für die Kämpfe wird auf eine eigene Hexfeldkarte gewechselt. Im Lauf des Spiels erwartet euch eine epische Geschichte, die euch durch die fantastischen Königreiche führt.

Songs of Conquest ist auf PC via Steam, GOG und EGS erhältlich und es gibt eine Mac-Version. Der Preis auf Steam liegt bei 33,99 Euro.

Sieben Tage nach dem Launch am 20. Mai konnte der kleine Entwickler schon den Verkauf von mehr als 500.000 Exemplaren bekanntgeben. Die Spielerschar fordert dabei bereits jetzt Nachschub. Den hat Lead Designer Carl Toftfelt dann auch angekündigt. Eine Erweiterung mit zwei Fraktionen, im Basisspiel sind vier enthalten, ist in Arbeit. Bleak East wird die Fraktionen Vanir und Roots einführen und soll in ungefähr einem Jahr erscheinen.

Außerdem soll es vier weitere DLCs geben. Diese "Tales of Conquest" genannten DLCs sollen ungefähr einmal im Quartal erscheinen und die Geschichte von Songs of Conquest vorantreiben, aber auch das Gameplay erweitern. Es soll Story-Missionen für alle im Spiel enthaltenen Fraktionen geben. Der erste DLC dieser Art heißt Rise Eternal und wird sich der Untoten-Fraktion, der Barony of Loth, widmen. Protagonist wird Kastus Maal. Der Release soll im Herbst erfolgen. Im Dezember soll dann Essence Awakened folgen, das sich Arleon widmet. Die DLCs für Barya und Rana sollen in der zweiten Hälfte von 2025 erscheinen.