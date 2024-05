Dragon Quest 3 - HD-2D Remake: Lebenszeichen und baldige Präsentation

PC Switch Xbox X PS5

Am "Dragon Quest Day" letzten Montag wurden nicht nur einige Infos zum nächsten Teil der Hauptreihe Dragon Quest 12 - The Flames of Fate preisgegeben, auch ein 20 Sekunden kurzer Teaser zu Dragon Quest 3 - HD-2D Remake fand seinen Weg an die Öffentlichkeit. Das kurze Video, das ihr unter der News anschauen könnt, gibt lediglich die Plattformen an, für die der Titel erscheinen soll. Diese Info gilt für die Fans der Reihe als Lebenszeichen, denn zum Entwicklungsstand des Ende Mai 2021 angekündigten Remakes herrschte zum größten Teil Funkstille.

Das Warten auf weitere Infohäppchen hat nun möglicherweise ein Ende, wenn es nach der bisher relativ zuverlässigen Insiderin Midori auf X (Twitter) geht. Dort gibt sie an, mitbekommen zu haben, dass Nintendo auf der nächsten Direct im Juni dieses Jahres weitere Informationen, wenn nicht sogar eine eigene Präsentation für den Titel von Square Enix plant. Entwickelt wird Dragon Quest 3 - HD-2D Remake vom japanischen Studio Amata K.K. (Last Labyrinth, The Tale of Onogoro). Andere Quellen gehen von weiteren News zum Remake auf dem diesjährigen Eröffnungsevent des Summer Game Fest am 7. Juni 2024 aus. Nicht ausgeschlossen sind auch Infos zum Spiel auf dem kurzfristig angekündigten State of Play von Sony heute Nacht ab 23:59 Uhr MESZ auf YouTube, Twitch und TikTok.

Dragon Quest 3 - HD-2D Remake wurde am 27. Mai 2021 zum 35-jährigen Jubiläum des Franchise durch Square Enix angekündigt. Grafisch soll der Titel ähnlich wie die Octopath Traveler-Reihe in 2D/3D überarbeitet werden. Bis auf moderne Komfortfunktionen und Überarbeitungen zur Zugänglichkeit soll das Spiel seinen Wurzeln treu bleiben, so zumindest die Aussagen des Publishers. Erscheinen soll das Remake für PC auf Steam und Microsoft Store sowie für PlayStation 5, Xbox Series X|S und Nintendo Switch. Ein Releasedatum ist noch nicht bekannt.