Just Cause: Videospielverfilmung mit DC-Regisseur angekündigt

Schon seit einigen Jahren gab es immer wieder Ankündigungen, die Action-Spielreihe Just Cause auf die große Leinwand und damit ins Kino zu bringen. Neben Derek Kolsted (John Wick-Franchise) sollten auch schon Brad Peyton (Rampage – Big meets Bigger) und Michael Dowse (Stuber – 5 Sterne Undercover) das Filmprojekt voranbringen.

Jetzt ist eine neue Ankündigung erfolgt. Demnach hat Universal Pictures den puerto-ricanischen Regisseur Ángel Manuel Soto mit der Verfilmung beauftragt, der zuletzt für den DC-Streifen Blue Beetle verantwortlich zeichnete. Dabei werden ihm das Produzentenduo David Leitch und Kelly McCormick zur Seite gestellt, die mit ihrem neusten Film The Fall Guy noch in den Kinos zu sehen sind.

Bis der Streifen in die Kinos kommt, dürfte noch etwas Zeit vergehen, denn Ángel Manuel Soto soll noch an dem Actionfilm The Wrecking Crew mit Jason Momoa und David Bautista in den Hauptrollen beteiligt sein.