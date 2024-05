PM: ATLUS LÄSST DIE MASKE VON EINER WERBEPARTNERSCHAFT ZWISCHEN DER LEGENDÄREN BAND SLIPKNOT UND SHIN MEGAMI TENSEI V: VENGEANCE™ FALLEN (Cosmocover)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

ATLUS lässt die Maske von einer Werbepartnerschaft zwischen der legendären Band Slipknot und Shin Megami Tensei V: Vengeance™ fallen

– Slipknots Masken-Designer entwirft Dämonenmasken, die von Shin Megami Tensei V: Vengeance inspiriert wurden –

IRVINE, Kalifornien – 28. Mai 2024 – ATLUS kündigt im ersten von zwei Videos für den Titel heute eine Masken-Partnerschaft zwischen ihrem Anstehenden RPG Shin Megami Tensei V: Vengeance und der legendären Metal-Band Slipknot an. Die Zusammenarbeit in diesen Videos beschäftigt sich mit den Themen, der Optik und der Stimmung, die Slipknot und Shin Megami Tensei V: Vengeance gemeinsam haben, zwei berühmte Mächte, die einander nicht nur ähnlich sind, sondern auch beide gnadenlosen Metal verkörpern.

Hier ansehen, wie es hinter den Kulissen der Maskenkreation aussieht:

In diesem ersten Video zeigt Jim Ojala von Ojala Productions, der Gruppe, die hinter vielen von Slipknots Masken steckt, den Prozess der Herstellung von drei verschiedenen Masken, die auf Dämonen im Spiel basieren. Dabei zeigt Jim den Entwurfsprozess, der die Optik für Slipknot und Shin Megami Tensei V: Vengeance definiert, indem er mit seinem Team Masken herstellt, die von den Dämonen Gurulu, Daemon und Loup-Garou inspiriert wurden. Auf den Kanälen von ATLUS West in den sozialen Medien und auf YouTube erscheint noch das zweite Werbevideo für Shin Megami Tensei V: Vengeance , in dem auch Mitglieder von Slipknot vorkommen!

Shin Megami Tensei V: Vengeance liefert ein ausgereiftes RPG mit zwei verschiedenen Geschichtssträngen: dem Buch der Schöpfung aus dem Originalspiel und dem brandneuen Buch der Vergeltung. Diese neue, dramatische Geschichte der Vergeltung enthält völlig neue Charaktere, ein neues Areal, das es zu erkunden gilt, einen neuen Dungeon, zugänglicheres Gameplay, ein verfeinertes Kampfsystem, neue Erfahrungen mit Dämonen und verbesserte Welterkundung.

Shin Megami Tensei V: Vengeance erscheint am 14. Juni 2024 für PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox Series X|S, Xbox One, Steam und Windows. Der Titel kann für alle Plattformen unter atlus.com/smt5v/index.html?lang=de vorbestellt werden.

Titel: Shin Megami Tensei V: Vengeance

Erscheinungsdatum: 14. Juni 2024

Plattformen: PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox Series X|S, Xbox One, Windows und Steam

Preis: 59,99 €

Sprachen: Vertonte Sprachausgabe: Englisch, Japanisch

Bildschirmtext: Englisch, Französisch, Italienisch, Deutsch, Spanisch, Chinesisch (Vereinfacht und Traditionell), Koreanisch, Japanisch, Polnisch, Portugiesisch (Brasilien), Türkisch, Russisch

Über ATLUS

Für seine begeisterten und treuen Fans auf der ganzen Welt steht ATLUS für unvergessliches Gameplay mit narrativem Schwerpunkt. Seit der Gründung im Jahre 1986 hat ATLUS einen Katalog voller beliebter und langlebiger Spielereihen veröffentlicht, darunter auch PERSONA™, das weltweit über 22 Millionen Mal verkauft wurde, sowie die legendären Titel von SHIN MEGAMI TENSEI™. Im Westen werden ATLUS-Spiele von SEGA of America, Inc. mit Sitz in Irvine, Kalifornien, veröffentlicht.

Über SEGA of America, Inc.

SEGA of America, Inc. ist die amerikanische Niederlassung der in Tokio ansässigen SEGA CORPORATION, einem weltweit führenden Anbieter interaktiver Unterhaltung. 1986 gegründet, veröffentlicht SEGA of America innovative und interaktive Unterhaltungsmedien für Konsole, PC, Mobilgeräte und neue Plattformen. 2020 belegte SEGA den ersten Platz in den Annual Game Publisher Rankings von Metacritic. Ihre weltweit beliebten Franchises umfassen Sonic The Hedgehog™, Like a Dragon™, Virtua Fighter™, Super Monkey Ball™ und Phantasy Star Online™, sowie die Persona- und Shin Megami Tensei-Reihe aus dem Hause ATLUS. Seit dem Debüt vor über drei Jahrzehnten gilt Sonic als das Symbol für Unterhaltung schlechthin und ist in unzähligen Spielen, TV-Serien und Filmen zu sehen. SEGA of America hat seine Büros in Irvine und Burbank, Kalifornien.