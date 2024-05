PM: Skull and Bones: Saison 2 „Chorus of Havoc” ab sofort kostenlos verfügbar (Ubisoft News)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Düsseldorf, 28. Mai 2024 – Ubisoft® kündigte heute den Start von „Chorus of Havoc“ an, der zweiten Saison von Skull and Bones. In dieser müssen die Spielenden gegen die wahnsinnigen Hubac-Zwillinge antreten, die Vollstrecker der Compagnie Royale, die auf dem Meer wüten. Ab dem 30. Mai bis zum 6. Juni findet zudem die erste Free Week statt, so dass sich alle Spielenden der Chorus-Flotte der Zwillinge stellen können. Die Free Week unterstützt Cross-Play und Cross-Progression; erreichter Fortschritt lässt sich beim Kauf des Spiels übertragen.

Neben Komfort-Verbesserungen bringt Saison 2 neue, umfangreiche Inhalte kostenlos für alle Spielenden:

Skull and Boneswurde von Ubisoft Singapur in Zusammenarbeit mit anderen Ubisoft-Studios* entwickelt und ist ein Online-Action-RPG zu hoher See, in welchem man nach den eigenen Regeln spielt, mit dem Ziel, der oder die berüchtigtste Piratenfürst:in zu werden und ein eigenes Schmuggelimperium in einer gefährlichen Welt aufzubauen.

Skull and Bones unterstützt Cross-Play und Cross-Progression und ist für PlayStation® 5, Xbox Series X|S, Amazon Luna, GeForce Now sowie für Windows PC über den Ubisoft Store über Ubisoft Connect und den Epic Games Store erhältlich. Angebote zu Ubisoft Spielen gibt es imoffiziellen Ubisoft Store.

Für weitere Informationen über Skull and Bones besuchen Sie bitte skullandbonesgame.com oder besuchen Sie Facebook unter facebook.com/skullandbonesgame, Instagram unter instagram.com/skullandbonesgame und auf X unter twitter.com/skullnbonesgame.

Weitere News zu Skull and Bones und anderen Ubisoft Spielen gibt es auf dem offiziellen Ubisoft-Blog unter news.ubisoft.com.

*beteiligte Ubisoft Studios: Ubisoft Belgrade, Berlin, Chengdu, Kyiv, Montreal, Mumbai, Paris, Philippines, Pune, and Shanghai

Der Story-Trailer zu Saison 2 kann hier gefunden werden:

