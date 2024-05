Dragon Quest 12: JRPG soll verstorbene Branchen-Legenden ehren

andere

Im Rahmen des gestrigen "Dragon Quest Day" hat Yuji Horii, Schöpfer der bekannten JRPG-Reihe auf X (Twitter) einen Beitrag geteilt, in dem er sich für die zahlreichen Glückwünsche bedankt und sich an alle wendet, die sich um den Entwicklungsstand des neuesten Ablegers der Serie, Dragon Quest 12 - The Flames of Fate, Sorgen gemacht haben. Dazu gäbe es keinen Grund, die Arbeiten daran gingen weiter, erst kürzlich hätte er einem Meeting zum Spiel beigewohnt. Er könne zwar keine Details preisgeben, aber er sei sich sicher, dass der Titel den beiden verstorbenen Branchenlegenden, die im Laufe der Jahre der altehrwürdigen Rollenspielserie ihren Stempel aufgedrückt hätten, würdig sein werde. Er gebe jedenfalls sein Bestes.

Gemeint sind hier der am 8. Mai dieses Jahres im Alter von 68 Jahren verstorbene Mangaka, Künstler und Charakterdesigner Akira Toriyama und der am 8. Oktober 2021 im Alter von 90 Jahren verstorbene Musiker und Komponist Koichi Sugiyama. Mitunter durch die unverwechselbaren Charaktere, die Toriyama für Dragon Quest schuf und die ikonische Musikuntermalung durch Sugiyama, der die Reihe seit dem ersten Teil betreute, konnte sich die Dragon-Quest-Reihe zu einem der beliebtesten und ältesten Videospielserien entwickeln.

Im Jahr 2021 wurde Dragon Quest 12 - The Flames of Fate von Square Enix angekündigt. Viel ist zum neuesten Titel der Hauptreihe nicht bekannt, nur dass es weit "düsterer" werden soll, als die bisherigen Teile. Auch das Kampfsystem soll Änderungen erfahren ohne sich zu sehr von den "klassischen Wurzeln" zu entfernen. Ein Releasezeitraum ist ebenso wenig bekannt wie die Plattformen, für die das Spiel erscheinen soll.