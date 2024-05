PM: Demnächst im PlayStation Store: die Days of Play 2024 (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Zur Feier der Days of Plays gibt es im PlayStation Store eine besondere Aktion! Ab diesem Mittwoch, 29. Mai, erhalten Spieler nur für kurze Zeit* Rabatte auf eine riesige Auswahl an Titeln**.

Dazu zählen 25 % Rabatt auf Marvel’s Spider-Man 2, 25 % Rabatt auf Final Fantasy VII Rebirth, 25 % Rabatt auf WWE 2K24 und 55 % Rabatt auf Star Wars Jedi: Survivor.

Es sind so viele Spiele enthalten, dass sie nicht alle hier hin passen. Ihr könnt euch eine Vorschau auf einige der Titel ansehen, die in der untenstehenden Aktion enthalten sind. Wenn die Aktionsseite im PlayStation Store am 29. Mai live geht, könnt ihr die vollständige Liste ansehen und eure regionalen Rabattpreise herausfinden. Und das ist noch nicht alles! Im Rahmen der Days of Play werden außerdem Flash Deals angeboten. Schaut also im Verlauf der Aktion immer wieder im PlayStation Store vorbei.

Und es gibt noch viele weitere Feierlichkeiten im Rahmen der Days of Play! Seht euch die ganze Palette an Aktivitäten, Angeboten und mehr im Beitrag zur Ankündigung der Days of Play an.

* Die Days of Play Aktion ist von Mittwoch, 29 Mai um 00:00 Uhr bis Mittwoch, 12. Juni um 23:59 Uhr verfügbar.

** Die Titelliste und der Rabatt können je nach Region variieren.