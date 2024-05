PM: Macht euch bereit: Die Days of Play beginnen am 29. Mai (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Ein weiteres aufregendes Jahr für PlayStation-Fans: Diese Woche starten die Days of Play 2024! Die Days of Play-Aktivitäten in diesem Jahr sind umfangreicher als je zuvor, mit Herausforderungen, Angeboten auf Hardware und Spiele, Inhalten und vielem mehr.

Wir haben diese weltweite Tradition vor sieben Jahren begonnen, um euch, unserer leidenschaftlichen PlayStation-Community, für eure grenzenlose Unterstützung zu danken. Wir freuen uns, euch mit speziellen Days of Play-Aktivitäten bei PlayStation Plus, PlayStation Stars, PlayStation Store, PlayStation Gear und Händlern weitere Gründe zum Spielen geben. Die Days of Play starten am 29. Mai um 00:01 Uhr und enden am 12. Juni um 23:59 Uhr Ortszeit in jeder Region.

Zu diesem besonderen Anlass verschenken wir während der Days of Play neue Avatare an alle PlayStation-Spieler. Ab 29. Mai können Spieler auf Avatare zugreifen, die einige der beliebtesten Titel würdigen, die während der Days of Play über PlayStation Plus angeboten werden. Ihr findet sie auf der PlayStation Plus-Website oder der PlayStation Plus-Seite von Days of Play auf eurer PS5- oder PS4-Konsole, wo ihr den Gutscheincode bekommt. Diese PlayStation Plus-Avatare können von allen PlayStation-Spielern kostenlos eingelöst werden. Bleibt dran für mehr kostenlose Avatare während der Days of Play.

Nachfolgend findet ihr eine Übersicht über die Aktivitäten, nach denen ihr während der Days of Play Ausschau halten solltet. Ihr könnt auch die Website von Days of Play 2024 regelmäßig ab morgen, den 29. Mai, auf Updates zu Aktivitäten in eurer Region überprüfen.

Wir haben für euch einige fantastische PlayStation Plus-Angebote, die während der Days of Play verfügbar sind, mit zusätzlichen Spielekatalog-Titeln, PS VR2-Titeln, neuen PS2-Titeln und vielem mehr. Schauen wir uns das Ganze gleich an.

(Verfügbar für alle PlayStation Plus-Mitglieder am 4. Juni als Teil unseres regulären monatlichen Angebots)

Im Juni gibt es bei PlayStation Plus folgende monatliche Spiele.

— SpongeBob Squarepants: The Cosmic Shake

— AEW Fight Forever

— Streets of Rage 4

Außerdem möchten wir euch daran erinnern, dass EA Sports FC 24 (Teil der monatlichen Spiele im Mai) bis 18. Juni verfügbar sein wird, sodass ihr noch Zeit habt, diesen Titel einzulösen, wenn ihr dies noch nicht getan habt.

Am 3. Juni können alle PlayStation Plus-Mitglieder auch ein Roblox-Paket mit einem Avatar von Felix Freezebeard the Yeti herunterladen.

Hier sind die Bonustitel, die wir euch während der Days of Play vor unserem normalen Veröffentlichungszeitplan verfügbar machen. Dazu gehören zusätzliche Titel im PlayStation Plus-Spielekatalog* und Klassikerkatalog*, PS VR2-Bonusspiele sowie ein Spiel zum Testen*. Vergesst nicht unsere reguläre Ankündigung für den Spielekatalog später in diesem Monat, um das vollständige Angebot für Juni zu sehen. Viel Spaß!

PS VR2-Spiele

(Verfügbar für Premium-Mitglieder am 6. Juni)

— Ghostbusters: Rise of the Ghost Lord

— Walkabout Mini Golf

— Synth Riders

— Before Your Eyes

— The Walking Dead: Saints & Sinners – Chapters 1 & 2

PS2-Spiele

(Verfügbar im Klassikerkatalog für Premium-Mitglieder am 11. Juni )

— Tomb Raider Legend

— Star Wars: The Clone Wars

— Sly Cooper and the Thievius Raccoonus

PS4- und PS5-Spiele

(Verfügbar im Spielekatalog für Extra- und Premium-Mitglieder an den angegebenen Daten)

— Dredge | PS4, PS5 (verfügbar ab 29. Mai)

— Lego Marvel Super Heroes 2 | PS4 (verfügbar am 31. Mai)

— Cricket 24 | PS4, PS5 (verfügbar am 5. Juni)

— Grand Theft Auto: San Andreas – The Definitive Edition | PS4, PS5 (verfügbar am 7. Juni)

Spiel zum Testen

(Verfügbar für Premium-Mitglieder am 29. Mai)

— WWE 2K24 | PS4, PS5

Nehmt während der Days of Play an allen Aktivitäten teil, die wir für euch geplant haben, um beim Spielen einzigartige Prämien zu erhalten. Hier kommt eine Vorschau auf einige der Aktivitäten, die dieses Jahr geplant sind.

Wir bringen euch drei spannende neue Herausforderungen mit, bei denen PlayStation-Spieler zusammenarbeiten müssen, um Community-Ziele zu erreichen und exklusive PlayStation Stars-Prämien freizuschalten. PlayStation Plus-Mitglieder erhalten eine einzigartige Prämie für ihre Teilnahme.

Weitere Informationen zu diesen Herausforderungen findet ihr auf der Webseite der Days of Play 2024, wo ihr auch täglich euren Fortschritt und den eurer Mitspieler sehen könnt.

Während der Days of Play gibt es spezielle PlayStation Stars-Kampagnen mit neuen freischaltbaren digitalen Sammelobjekten. Haltet außerdem Ausschau nach einem neuen Schaukasten, um eure digitalen Sammelobjekte zu präsentieren.

PlayStation Plus-Mitglieder können sich auch auf exklusive PlayStation Stars-Kampagnen freuen, die sich auf die während der Days of Play über PlayStation Plus verfügbaren Titel wie Dredge und EA Sports FC 24 konzentrieren.

PlayStation Plus-Mitglieder erhalten ein brandneues Event von PlayStation Tournaments: den Days of Play Cup für EA Sports FC 24. PlayStation Plus-Mitglieder und Fans von EA Sports FC 24 haben die Möglichkeit, ihre Fähigkeiten auf dem Platz zu zeigen und Prämien einzuheimsen.

Der Spaß beginnt mit den Qualifikationsrunden – verfügbar vom 1.–9. Juni. Qualifikationsspieler erhalten allein für ihre Teilnahme ein digitales PlayStation Stars-Sammelobjekt von EA Sports FC 24 und ein PlayStation FC 24-In-Game-Kit. Die Gewinner erhalten einen Gutscheincode für einen Monat PlayStation Plus Premium und eine Einladung zur Teilnahme an den Playoffs. Die 16 besten Torjäger der Playoffs erhalten anschließend FC-Punkte oder Preisgelder in Höhe von insgesamt 1.500 $.

Teilnehmer in ausgewählten Ländern in Nordamerika und Europa haben automatisch die Möglichkeit, tolle Preise zu gewinnen, darunter einen DualSense Edge-Controller, ein Pulse Elite Wireless-Headset und einen PlayStation Portal Remote-Player. Wer es bis in die Playoffs schafft, hat die Chance, eine Reise für zwei Personen zum UEFA Champions League-Finale 2025 in München zu gewinnen. Die vollständigen Regeln und Details zum Turnier findet ihr im Competition Center: https://playst.cc/days-of-play-rules

Und wenn ihr vom 30. Mai bis 2. Juni in Großbritannien seid, dann besucht uns beim UEFA Champions League Fan Festival in London. Freut euch auf unglaubliche PlayStation-Erlebnisse wie den riesigen PlayStation-Flipper und riesige Greifautomaten und gewinnt eine Reihe von Preisen.

Wir haben viele tolle Aktionen, um euren Spielspaß noch weiter zu steigern. Im Folgenden findet ihr einige der Days of Play-Angebote im PlayStation Gear Store, im PlayStation Store oder bei lokalen Händlern.

Im Folgenden findet ihr einige der Hardware-Aktionen, die vom 29. Mai bis 12. Juni in ausgewählten Regionen verfügbar sind. Schaut unbedingt auf direct.playstation.com (in ausgewählten Märkten verfügbar) und bei den teilnehmenden lokalen Händlern vorbei, da Angebote und Aktionszeiträume je nach Land variieren können. Auf der Webseite der Days of Play 2024 findet ihr aktuelle lokale Angebote.

— 50€ Rabatt auf PS5 und PS5 Digital Edition

— 100€ Rabatt auf PlayStation VR2 und PlayStation VR2 Horizon Call of the Mountain Bundle

— 20€ Rabatt auf ausgewählte Titel, darunter:

– Marvel’s Spider-Man 2

– The Last of Us Part II Remastered

– MLB The Show 24

– MLB The Show 24: The Negro Leagues Edition

– Rise of the Ronin

Hier sind einige weitere exklusive Angebote von direct.playstation.com:

PlayStation Plus-Mitglieder erhalten außerdem ein exklusives Angebot beim Kauf einer PS5-Konsole oder eines PS VR2-Headsets über direct.playstation.com. PlayStation Plus-Mitglieder, die sich mit ihrem PlayStation-Konto anmelden und über direct.playstation.com eine PS5 oder PS VR2 erwerben, erhalten 12 Monate Netflix Premium. PlayStation Plus-Mitglieder können diese Aktion während der Days of Play vom 29. Mai bis 12. Juni nutzen! Das Angebot gilt für neue und bestehende Netflix-Abonnenten. Es gelten die Nutzungsbedingungen.

– 10€ Rabatt auf alle PlayStation 5-Konsolen-Cover

– 80€ Rabatt auf Marvel’s Spider-Man 2 Collector’s Edition – PS5

Vergesst nicht, dass Spieler, die über direct.playstation.com einkaufen, kostenlosen Standardversand erhalten und Produkte kostenlos zurücksenden können.

Vom 29. Mai bis 9. Juni erhalten neue Spieler, die PlayStation Plus beitreten, bis zu 30 % Rabatt auf eine 12-monatige Mitgliedschaft. Die lokalen Aktionszeiträume für dieses Angebot können variieren. Lokale Informationen bekommt ihr auf der Webseite der Days of Play.

Bestehende Mitglieder erhalten 25 % Rabatt auf PlayStation Plus Extra oder 30 % Rabatt auf PlayStation Plus Premium für den Rest ihrer Mitgliedschaft, wenn sie ihre Mitgliedschaft zwischen dem 29. Mai und 12. Juni upgraden.** Zusätzlich erhalten alle PlayStation Plus-Mitglieder vom 29. Mai bis 12. Juni 15 % Rabatt auf Inhalte von Sony Pictures Core. Weitere Angebote während der Days of Play*** findet ihr auch in der Sony Pictures Core-App.***

Auf gear.playstation.com erhaltet ihr auf Produkte im ganzen Shop 20 % Rabatt***, darunter Merchandise-Artikel von Helldivers 2, The Last of Us, Ghost of Tsushima, Horizon Forbidden West, God of War, PlayStation-Markenausrüstung und vieles mehr.

Die Days of Play bieten zwei Wochen lang unglaubliche Angebote für Hunderte spannende digitale Spiele, darunter mehrere 24-Stunden-Blitzangebote im PlayStation Store.

Eine Liste der Angebote im PlayStation Store findet ihr hier. Schaut jeden Tag rein – achtet insbesondere auf Blitzangebote, bevor sie weg sind.

Wir hoffen, dass euch die diesjährigen Days of Play gefallen werden. Wir freuen uns darauf, dieses Community-Event gemeinsam mit euch zu feiern! Auf der Webseite der Days of Play 2024 findet ihr regelmäßige Updates!

