Call of Duty - Black Ops 6 laut Xbox-App ab Launch im Game Pass

Der neueste Teil der Call of Duty- Reihe wird von Treyarch stammen und die Black Ops-Unterreihe fortführen. Eine bisher offene Frage: Wird Microsoft nach Abschluss der Übernahme von Activision Blizzard künftig auch die neuen Ableger des Multiplayer-Shooter-Platzhirschs ab Launch ohne Zusatzkosten als Teil des Abo-Service Xbox Game Pass anbieten?

Kürzlich berichtete bereits das Wall Street Journal unter Berufung auf einen Insider, dass Call of Duty - Black Ops 6 direkt zum Release im Xbox Game Pass verfügbar sein werde. Nun hat anscheinend ein Fehler seitens Microsoft dies bestätigt. Mehrere Nutzer der Xbox-App für Smartphones teilten Screenshots einer Push-Benachrichtung, laut der Black Ops 6 vom ersten Tag an im Game Pass enthalten sei. Der Link der Nachricht gibt aber nur einen Fehler aus, sie scheint versehentlich zu früh veröffentlicht worden zu sein.

Hinweise in ersten Teasern lassen vermuten, dass der Zweite Golfkrieg als Szenario für das neue Call of Duty benutzt wird. Dies wird sich spätestens heute um 16 Uhr bestätigen, wenn ein erster Live-Action-Trailer zum Shooter erscheint. Das (sehr dunkle )Teaser-Bild scheint dabei Saddam Hussein zu zeigen. Gameplay-Eindrücke wird es am 9. Juni 2024 beim Xbox Games Showcase geben, dem eine Direct-Präsentation folgen wird, die gänzlich Call of Duty - Black Ops 6 gewidmet ist.