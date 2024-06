Darauf freut sich die Redaktion im... Juni 2024

Der Erdtree spendet Schatten

Teaser Bei Film und Fernsehen geht es heiß her, doch an der Spiele-Front weniger. Besonders ein großer DLC sticht heraus.

Jörg Langer

Hagen Gehritz

Benjamin Braun

Michael Hengst

[FILME/SERIEN] Ich hadere immer noch mit mir, ob ich mir nicht auchim Kino ansehen soll – das Hadern kommt daher, dass ich mitnoch nie was anfangen konnte, meiner ganzen computerspielerischen Apokalypse-Faszination zum Trotz. Dafür interessieren mich zwei jüngst auf Netflix zugänglich gewordene Filme:von Horror-Altmeisterund, der japanisches Nachkriegsdrama mit klassischem Monsterfilm verknüpft. Apropos: Großes Buh! an Netflix fürs saftige Anheben seiner Abogebühren, wir haben downgegradet: 24,99 Euro war uns dann doch zu viel für einen 3-Personen-Haushalt plus weggezogener Studententochter.[SPIELE/BRETTSPIELE] Ich spiele es zwar schon seit 2. Juni, werde aber sicher noch einige weitere Stunden im Juni investieren, zumal sich die Welt nach Kapitel 3 deutlich öffnet:. Jörgspielt in Vorbereitung! Ansonsten machen mich die meisten Neuerscheinungen im Juni nicht an. Theoretisch das-Addon, aber praktisch habe ich das Hauptspiel nie beendet und längst alles vergessen, was sich die Japaner da an wirren Handlungssträngen ausgedacht hatten. Dafür geht mein-Letsplay weiter, ab dieser Woche im Impossible-Schwierigkeitsgrad![SONSTIGES] Die EM beginnt bald und wir planen bei den Spieleveteranen einen Fußball-Themen-Podcast. Oh mein Gott, wie soll ich den duchstehen mit meiner "alle vier Jahre partiell interessiert, wieso haben die eigentlich keine schwarz-weißen-Trikots mehr"-Expertise? Ich wohne ja in München und habe zweimal kurz mit dem Gedanken gespielt, mich um eine Karte zu bemühen, etwa fürs EM-Eröffnungsspiel gegen Schottland. Hahahahaha, die Karten waren schneller weg als die der-Auftritte in London demnächst, mit deutlich längerer Warteliste. Dann werde ich die EM eben nur als sporadischer Parkplatzsucher "genießen", und wohl auch im ruhigen Osten der Landeshauptstadt die vereinzelt herumlaufenden Cosplayer, äh, Fans in Nationalfarben, bewundern.[FILME/SERIEN] Das auf einer Romanvorlage basierende Anime-Dramalockt im Kino: Mehrere Teenager machen schwere Zeiten durch. Jedem von ihnen erscheint ein Spiegel, durch den sie ein seltsames Schloss erreichen. Dort erhalten sie die Aufgabe, einen verborgenen Raum im Gemäzuer zu finden. Wem dies zuerst gelingt, dem soll ein beliebiger Wunsch erfüllt werden. Ansonsten schaue ich mich mit der Holden erneut durch die Animations-Serie. Viele Menschen können in der von Asien inspirierten Spielwelt ein Element ihrem Willen unterwerfen, doch nur der Avatar beherrscht alle vier und soll das Gleichgewicht wahren. Nur war der Protagonist durch einen Unfall 100 Jahre eingefroren und muss nun den Krieg beenden, den er ein Jahrhundert zuvor eigentlich verhindern sollte. Wer mit Zeichentrick nichts anfangen mag: Es gab unlängst eine Real-Life-Serienadaption von Netflix, aber mir persönlich erschließt sich nicht der Reiz von etwas Ähnlichem nur mit Schauspielern. Die Netflix-Serie setzt immerhin eigene Akzente und verändert auch manche Figuren, was mir prinzipiell besser gefällt als Übertragungen eins-zu-eins (auch wenn viele Fans die Änderungen eher skeptisch sehen).[SPIELE/BRETTSPIELE] Über zwei Jahre nach Release vonist FromSoftware soweit, den DLCfürdas Action-RPG zu veröffentlichen. Die DLC fürwaren stets sehr gut, es gibt also allen Grund, gespannt zu sein. Ich kann mir gut vorstellen, dass das "kleinere" aber dicht befüllte DLC-Gebiet mir nochmal besser gefällt als die sehr ausladende Open World im Hauptspiel. Abseits davon freue ich mich auf den Boomer-Shooter, der Einflüsse ausundvereint.[SONSTIGES] Ich hoffe, es gibt bald auf den gängigen Musik-Portalen den Soundtrack vonzu hören – ich freue mich seit meiner Preview zum Titel auf mehr von dem Mix aus historischen Instrumenten, fetten Bässen und Elektro-Effekten.[FILME/SERIEN] Der erste-Film war in meiner Schulzeit der ganz heiße Scheiß. Die ungeschnittene Fassung, damals noch auf VHS, wurde rumgereicht, als ob es sich um irgendwas Verbotenes gehandelt hätte. Aber mit so einem 18er-Siegel kann man 14-jährige offenbar durchaus beeindrucken. Dumm nur, dass schon die erste Fortsetzung schlecht war, den dritten Teil der Reihe habe ich bis heute nicht gesehen. Trotzdem reizt mich der neue Teil,, allein schon wegen der Frage, ob sie"Auftritt" bei der Oscar-Verleihung vorletztes Jahr irgendwie humorvoll aufgreifen. Derweil bin ich mal wieder in einer-Schleife gefangen. Davon kann ich einfach nicht genug kriegen.[SPIELE/BRETTSPIELE] Man könnte meinen,würde ganz weit oben in meiner Liste stehen. Tatsächlich hatte ich das Hauptspiel damals aber grob zur Hälfte bezogen auf den Pflichtteil gespielt und seitdem nicht mehr die Zeit gefunden, meine Reise fortzusetzen. Ohne es durchgespielt zu haben, hält sich mein Drang in Grenzen, es jetzt mitsamt der Erweiterung fortzusetzen. Deutlich höher im Kurs steht bei mir. Wirklich begeistern konnte mich von den bisherigen Spielen von The Chinese Room zwar noch kein einziges. Aber gerade die-Fortsetzunghat mich zumindest atmosphärisch abgeholt. Bin mal gespannt, ob das den Briten mit ihrem neuen Grusel-Abenteuer auch gelingt und vor allem, ob es auch spielerisch zu gebrauchen ist.[FILME/SERIEN] Von wegen Sommerloch. Wenigstens auf der Leinwand und vor allem im Fernseher ist von Flaute kaum was zu spüren. Im Kino steht bei mir die Fortsetzung zu dem Pixar-Film(in deutschen Kinos: Alles steht Kopf) aus dem Jahr 2015 auf dem Programm; schon allein wegen des Interesses meiner Frau. Zu den fünf bekannten „Gefühlen“ aus dem Original gesellen sich ein paar neue zur Gefühlswelt der Teenagerin Riley und sorgen für Chaos. Auf dem kleinen Schirm freue ich mich auf die vierte Season von. Auch wenn die Serie sich von den Original-Comics entfernt, ist die Gruppe um Billy Butcher () und Hughie Campbell () mit das Beste, was es zurzeit als Comicverfilmungen gibt. Auch auf die Gefahr hin, dass Disney nur wieder die-Sau durch die Arena treibt, gebe icheine Chance. Ebenfalls fest eingetragen ist natürlich die zweite Staffel von. Mir persönlich hat die erste Season recht gut gefallen, und ich bin auf die zweite sehr gespannt.

SPIELE/BRETTSPIELE] Gespielt wird diesen Monat nur wenig. Ich bin häufig unterwegs und habe eine Menge anderer Verpflichtungen, wie zum Beispiel Gastauftritte an Unis, Mentoring für ein vielversprechendes Start-Up und Klientenbesuche. Das bisschen Freizeit werde ich wohl mit Shin Megami Tensei 5: Vengeance verbringen. Zwar „nur“ eine Erweiterung des Originals, aber mit einigen Änderungen mit einem komplett neuen Gebiet und zahlreichen frischen Quests. Für mich ist das einen neuen Besuch allemal wert. Apropos neuer Besuch: Das 3DS-Luigi's Mansion erscheint als Luigi's Mansion 2 HD nun auch für das Nintendo Flaggschiff. Ich finde die Serie schon aus Design-Aspekten großartig!



[SONSTIGES] Diesen Monat ist mal wieder ein bisschen Lesezeit. Vor allem die Reisen kann ich mir mit ein, zwei guten Büchern verkürzen. Schon viel gehört, noch nie reingeschaut: The Daughters’ War von Christopher Buehlman steht schon länger auf der Liste. Jetzt wollte ich mal anfangen. Ebenfalls neu auf meinem Kindle ist Adrian Tchaikovsky mit dem Sci-Fi-Roman Service Model. Der Mann war schon für einen Hugo nominiert – außerdem liest sich schon die Beschreibung interessant: Das allerneueste Robo-Butler-Modell Charles(tm) bringt versehentlich seinen Meister um und startet daraufhin einen Selbstfindungstrip. Und noch ein neuer Zugang: Gun Honey von Charles Ardai. Der Comic ist immer an mir vorübergegangen, wirken die Cover doch wie ein schlichter Ripoff von Jennifer Blood. Aber der erste Band war schon mal sehr vielversprechend! Wenn das so weitergeht, bin ich mehr als zufrieden!

Christian Burtchen

[FILME/SERIEN]! Der erste Film über hat einen besonderen Platz bei mir, die Prämisse für den Nachfolger lässt hoffen, dass Pixar die eigene Erfolgsserie fortsetzen kann. Und auch wenn es nur so halb passt: Den kürzlich aufgegabelten-Reboot finde ich gar nicht mal so übel.[SPIELE/BRETTSPIELE] Wenn ich deren entsprechenden Seiten richtig entziffere, ist es im Juni soweit: Das Brettspiel zuwird der breiteren Öffentlichkeit zugänglich. Eine schöne Gelegenheit, gleichzeitig zwei Dinge zu versuchen: Das Augenbrauen hebende Umfeld von eigenen Vorlieben zu begeistern und das Wiederaufleben von zwanzig Jahre alten wohligen Gefühlen – nun aber mit Mediensprung. Was PC-Spiele angeht, wünsche ich der Zielgruppe viel Spaß mit den Erweiterungen zuund, arbeite mich aber eher am überraschenderweise nur wachsenden Pile of (Shame|Joy|Dreams) ab, da lockt nebenunter anderem das Deadalic-Adventure[SONSTIGES] Schon wieder EM, da kommen wohlige 2006er-Erinnerungen hoch, als jede Eisdiele einen Fernseher auf die Gehwege packte und die damals seltenen Internet-in-der-Straßenbahn-Menschen das Ohr des ganzen Publikums hatten. Mögen die besten gewinnen und möglichst wenig VAR-Millimeterentscheidungen zu bewundern sein.