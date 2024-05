Silent Hill: Showcase mit Updates zu Spielen und Film am 30. Mai 2024

PC PS5

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Ein erster Vorgeschmack auf Pyramid Head in Return to Silent Hill, Foto: Aleksandar Letic

Konami hat heute angekündigt, dass diese Woche eine neue "Silent Hill Transmission" ausgestrahlt wird. Die Präsentation dreht sich um neues Merchandise, Einblicke in den Film Return to Silent Hill von Christophe Gans (der bereits für die erste Verfilmung verantwortlich zeichnete) und Updates zu den Silent-Hill-Spielen, die sich gerade in Entwicklung befinden.

Gut möglich also, dass Bloober Teams Remake von Silent Hill 2 bald einen Releasetermin erhält. Ebenso könnte es Neuigkeiten zu Silent Hill f geben, das im Japan der 1960er angesiedelt ist und beim Studio NeoBards Entertainment in Hong Kong entsteht.

Die Silent Hill Transmission wird am 30. Mai 2024 um 7 Uhr morgens deutscher Zeit ausgestrahlt.