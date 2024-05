PM: The Rogue Prince of Persia™: Early Access auf Steam gestartet (Ubisoft News)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Düsseldorf, 27. Mai 2024 – Ubisoft und das Partnerstudio Evil Empire kündigten heute an, dass The Rogue Prince of Persia™ , das 2D-Action-Platforming-Rogue-Lite-Spiel, ab sofort weltweit im Early Access auf Steam für den Preis von 19,99 € erhältlich ist. Innerhalb der ersten 24h gibt es zudem 10 % Rabatt. Das Spiel kann ebenfalls über den GeForce Now-Service gespielt werden. Zum Start wird The Rogue Prince of Persia im Early Access sechs Biome, acht Hauptwaffen und sechs mächtige Werkzeuge, zwei Bosskämpfe sowie 30 Schmuckstücke für endlose Kombinationen enthalten, um allen Spielstilen gerecht zu werden.

Bis zur Veröffentlichung der Version 1.0 können Spieler:innen weitere Inhalte erwarten: neue Level, Bosse, Waffen, Feinde und Upgrades sowie Ergänzungen, die auf dem Feedback der Community basieren.

„Ich freue mich sehr darauf, The Rogue Prince of Persia den Spieler:innen zu zeigen, und kann es kaum erwarten, dass das Spiel nicht nur zu unserem, sondern zu einem gemeinsamen Projekt zwischen uns und der Community wird“, sagt Lucie Dewagnier, Game Director bei Evil Empire.

The Rogue Prince of Persia versetzt die Spielenden in eine mythische Version von Ktesiphon, einst das blühende Herz des persischen Reiches. Der Prinz muss handeln, da diese großartige Stadt seit der Invasion durch die rücksichtslosen Horden der Hunnen, die von dem bösen Häuptling Nogai befehligt werden, am Rande der Auslöschung steht.

Auf seiner Reise durch lebendige Biome muss der Prinz sein ganzes akrobatisches Talent einsetzen, um einen sicheren Weg durch die prozedural generierten Levels zu bahnen, sein Waffenarsenal auszubauen und zu verfeinern, neue Schmuckstücke auszurüsten, neue Ausrüstung in der Oase freizuschalten und Verbündete um sich scharen, um eine Chance zu haben, die Stadt zu retten.

Um die Jump‘n‘Run-Herausforderungen zu meistern, setzen die Spieler:innen den ikonischen Wandlauf ein, der es ihnen ermöglicht, Abgründe zu überqueren, Fallen zu vermeiden und Feinde auszumanövrieren. Zusätzlich zu all den Gefahren, die in der Umgebung lauern, müssen sich die Spieler:innen zudem einer Vielzahl von Gegnern zu Wehr setzen: den Hunnen, die die dunkle schamanische Magie einsetzen, und den Kreaturen, die von dieser ruchlosen Macht befallen sind.

Der Soundtrack des Spiels spielt ebenfalls eine wichtige Rolle, um in eine moderne und epische Vision der persischen Folklore einzutauchen. Der Original-Soundtrack wurde von ASADI, einem persisch-amerikanischen Produzenten und Performance-Künstler für elektronische Musik, produziert und komponiert. Der Original-Soundtrack von The Rogue Prince of Persia ist eine Fusion aus traditionellen und modernen Klängen, wobei die Rhythmen die Bewegungen und den Fluss des Prinzen unterstützen. Der OST wird am 31. Mai auf Ubisoft Music und allen Streaming-Plattformen erhältlich sein und kann bereits jetzt über diesen Link vermerkt werden: https://ubisoftmusic.ffm.to/therogueprinceofpersia-ost

Über The Rogue Prince of Persia

​The Rogue Prince of Persia is a 2D fast-paced action-platforming roguelite, developed by Evil Empire and published by Ubisoft releasing in Early Access on Steam May 14, 2024 before releasing on other platforms at a later point, with Ubisoft Connect’s features. Join an engaged community, interact directly with the dev team to create the best possible game experience and enjoy regular content updates. Guide The Prince on his quest for redemption and to save his people of Ctesiphon from the Huns, masters of shamanic magic. Only by questioning his own behavior, trying new paths and new build for each run and with the support of those closest to him, can he find the solution that will save his kingdom and prove his worth to his family.

​

​Über Evil Empire

​Evil Empire is a French independent studio that cut its teeth on post-launch content for Dead Cells over 5 years. Today, the studio employs 70 people well-versed in creating live-ops content hand-in-hand with the players and is preparing to release The Rogue Prince of Persia TM into Early Access on Steam. To learn more, please visit www.evilempriestudio.com

Über Ubisoft

​Ubisoft kreiert Welten mit dem Ziel, das Leben der Spieler:innen mit originellen und unvergesslichen Unterhaltungserlebnissen zu bereichern. Die globalen Teams von Ubisoft erschaffen und entwickeln ein umfassendes und vielfältiges Portfolio an Spielen, darunter Marken wie Assassin's Creed®, Brawlhalla®, For Honor®, Far Cry®, Tom Clancy's Ghost Recon®, Just Dance®, Rabbids®, Tom Clancy's Rainbow Six®, The Crew®, Tom Clancy's The Division® und Watch Dogs®. Über Ubisoft Connect können Spieler:innen ein Ökosystem von Diensten nutzen, um ihr Spielerlebnis zu verbessern, Belohnungen zu erhalten und plattformübergreifend mit Freund:innen in Kontakt zu treten. Mit Ubisoft+, dem Abonnementdienst, können sie auf einen wachsenden Katalog von mehr als 100 Ubisoft-Spielen und DLCs zugreifen. Für das Geschäftsjahr 2023-24 erzielte Ubisoft einen Nettoumsatz vor Abgrenzungen von 2,32 Milliarden Euro. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie bitte: www.ubisoftgroup.com

