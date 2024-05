Workers & Resources - Soviet Republic: Verlässt am 20. Juni den Early Access

PC

Der komplexe City-Builder, eigentlich ein Nation-Builder, Workers & Resources - Soviet Republic (im Early-Access-Check) verlässt am 20. Juni den Early Access, in den er 2019 gestartet war, und erscheint in Version 1.0 via Steam, GOG und EGS. Den Release-Date-Trailer könnt ihr euch unter dieser News anschauen.

Der 1.0-Launch des Titels von 3Division und Publisher Hooded Horse hat in rund fünf Jahren im Early Access und seinem Mix aus Republik-Bau, Wirtschaft, Logistik, Politik und vielen weiteren Aspekten zahlreiche Spieler abholen können. Auf Steam steht Workers & Resources - Soviet Republic bei über 14.500 Reviews und 92 Prozent "Sehr positiv".

Die beworbenen Highlights für das 1.0-Update beinhalten:

Neue Gebäude um das Leben mit Entertainment und Fitness zu bereichern, einschließlich eines Amphitheaters und großen Stadions

Zusätzliche Spielplätze für die jüngeren Generationen um gesund zu bleiben

Neue westliche Fahrzeuge um das Verkehrsnetzwerk zu erweitern

Überarbeitetes Bildungssystem um das Potenzial von Lehrern zu maximieren

Graphische Verbesserungen der Elektronische-Komponenten-Fabrik, des Holzfäller-Postens, der Sägemüle, der Panele-Fabrik und vieler weiterer Schlüsselgebäude

Verbesserte Fabrik-Verknüpfungs-Punkte um einen besseren Ressourcenfluss in komplexen Produktionsketten zu gewährleisten

Viele Quality-of-Life- und HUD-Verbesserungen

WRSR ist unter anderem ins Deutsche lokalisiert. Der Preis liegt bei 39,99 Euro.