Devolver Direct zelebriert 15 Jahre Volvy am 7. Juni 2024

Die E3 ist nicht mehr, doch die Zeit Anfang Juni bleibt weiter der Kristallisationspunkt für allerlei Ankündigungsevents. So gab nun auch Publisher Devolver Digital bekannt, in einem neuen Event 15 Jahre Volvy zu feiern.

Volvy ist natürlich das Maskottchen der Firma und typisch Devolver wird auch diese Präsentation nicht nur mit neuen Trailern und Infos, sondern auch mit viel Augenzwinkern und Absurditäten gespickt sein. Volvy ist schließlich nur ein fiktives Maskottchen, das erstmals in der Devolver Direct 2023 auftauchte (und seitdem aber wirklich in Titeln des Publishers Cameo-Auftritte hatte). 15 Jahre sind indes wirklich seit der Gründung von Devolver Digital vergangen.

Das Ende des Event-Trailers könnte andeuten, dass Devolver diesmal auch den Trend des Maskottchen-Horrors (My Friendly Neighborhood, Five Nights at Freddy's und die daraus entstandenen Filme) aufs Korn nimmt.

Die diesjährige Devolver Direct wird durch die Zeitverschiebung hier am sehr frühen morgen ausgestrahlt: Um 2 Uhr am 7. Juni 2024.