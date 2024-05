PM: Update für Stellar Blade fügt am 24. Mai einen neuen Boss-Herausforderungsmodus hinzu (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Stellar Blade noch besser zu machen. Wir freuen uns, euch in diesem Patch-Update die neue Boss-Herausforderung, neue Nanosuits und Features für eine verbesserte Spielqualität präsentieren zu können.

In der Boss-Herausforderung tretet ihr gegen die 19 Bosse aus dem Basisspiel an. Verfeinert eure Fertigkeiten, überlistet eure Feinde … und macht sie richtig fertig.

Fortschritt in der Boss-Herausforderung erfordert Kampfdaten von Bossen, die ihr zuvor besiegt habt. Ihr könnt gegen die Bosse auch auf der schweren Schwierigkeitsstufe kämpfen, nachdem ihr das Ende des Spiels gesehen habt.

Um die Herausforderung zu starten, könnt ihr entweder eure eigenen Modifikationen laden, die ihr zuvor verwendet habt, oder eine von mehreren Voreinstellungen auswählen. Wählt die minimale Voreinstellung aus, um eine wahre Herausforderung zu erleben, oder die maximale Voreinstellung, mit der all eure Fertigkeiten und Attribute verstärkt sind, um die Bossen in spektakulären Kämpfen zu Fall zu bringen.

Sobald die Herausforderung vorbei ist, werden eure Kampfdaten automatisch analysiert. Ihr könnt euch Statistiken wie Kampfzeit, Anzahl perfekter Paraden und Ausweichmanöver, verbrauchte Gegenstände und mehr ansehen. Stellt eure Fertigkeiten auf die Probe und vergleicht euch mit Freunden.

Wenn ihr alle Bosse in der Boss-Herausforderung auf dem normalen Schwierigkeitsgrad oder höher besiegt, erhaltet ihr den Neurolink-Suit für EVE. Damit habt ihr eure Stärke wirklich bewiesen!

Blut, Klinge und … Anmut. Das sind die drei Worte, mit denen man EVE zusammenfassen könnte. Neue Nanosuits werden hinzugefügt, mit denen ihre Anmut noch mehr zur Geltung kommt.

Die zwei oben gezeigten Nanosuits – Kunoichi in Weiß und Kunoichi in Schwarz – werden in diesem neuen Update verfügbar sein.

Schaut für weitere Nanosuits im Spiel vorbei.

Wenn ihr in den Fernkampfmodus wechselt und dann zurück, während ihr einen Gegner im Visier habt, werdet ihr diesen Gegner automatisch wieder anvisieren.

Außerdem fügen wir eine Option hinzu, den Kompass immer über das HUD anzeigen zu lassen.

All das wird ab dem 24. Mai auf PS5 verfügbar sein. Macht euch bereit, die Erde für die Menschheit zurückzuerobern!