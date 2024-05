Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Mit Devolver Digital den 15. Geburtstag von Volvy feiern – am 8. Juni um 2:00 Uhr CEST

London, 23. Mai 2024 – Devolver Digital , stolze Anbieter von handgefertigten Indie-Spielen und minderwertiger Rechtsberatung, lädt am 7. Juni um 2:00 Uhr auf devolverdirect.com zu einem weiteren sommerlichen Videospiel-Showcase ein.

In diesem Jahr feiert Devolver Digital den 15. Geburtstag seines geliebten Maskottchens Volvy und wird die Partybesucher mit unfassbar vielen Präsenten überhäufen, darunter Updates und Veröffentlichungstermine für kommende Titel sowie einige aufregende neue Enthüllungen.

Mit einer Dauer von etwa 20 Minuten ist Volvys 15. Geburtstagsparty eine kurze, aber feine Gelegenheit, sich mit seinen Liebsten zu versammeln und das Lieblingsmaskottchen der Spielewelt zu feiern – ohne dass dabei irgendetwas Seltsames passiert. Also einfach am 7. Juni um 2:00 Uhr (da hat man meistens eh nichts zu tun) den ganz normalen Feierlichkeiten beiwohnen, um zu erfahren, warum in aller Welt hier so mächtig aufgetragen wird.

devolverdirect.com