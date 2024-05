PM: Killer Klowns From Outer Space: The Game – neue Karte Downtown Crescent Cove (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Fans von klassischem Horror freuen sich auf den PS5-Start von Killer Klowns From Outer Space: The Game. Ein paar glückliche Besucher von Cons konnten die Erfahrung schon machen, bei der wir durch Fahrrgeschäfte in einem Vergnügungspark rannten und dann leise durch den romantischen Teil vom Top Of the World schleichen mussten. Heute bringen wir euch im PlayStation-Blog eine nie gesehene Karte: Downtown Cresent Cove.

Diese Karte bringt euch einen riesigen offenen Plaza und ein paar engere Geschäfte, sodass ihr euch auf ganz unterschiedliches Spielen freuen könnt. Erkundet von Menschen gemachte und natürlich gewachsene Orte, während ihr euch um verlassene Fahrzeuge bewegen müsst, die überall herumliegen. Nutzt die höheren Aussichtspunkte, um vorab in Gassen und Straßen zu gucken. Und während ihr euch auf den Weg macht, findet ihr vielleicht die vertraute Polizeistation oder eine Biker’s Alley, die euch an den Film erinnern und weiter in das Killer-Klown-Universum eintauchen lassen.

Terrorisiert die Stadt auf eurer Jagd nach Menschen unter den glühenden Neonschildern und Straßenlichtern.

Werbt Hilfs-Klowns an, patrouilliert die Straßen, entdeckt Menschen, spannt Zuckerwattekokons und sorgt für maximale Effizienz in eurer Organisation.

Wählt aus einem Arsenal von Waffen und Fähigkeiten, um Menschen zu jagen und in Kokons zu wickeln – oder schmiert sie einfach auf die Straße.

Achtet darauf, wo die Ausgänge in der Stadt sind und vereitelt Fluchtversuche – aber achtet auf die stressigen Menschen, denn sie können schon mal Werkzeuge oder Waffen dabei haben.

Lasst die Stadt dank eurer Lackey Generatoren aufleuchten, die ein elektrisierendes Spektakel veranstalten und dann schließlich zum ultimativen Ziel führen: Der Klownpocalypse, einem explosiven Höhepunkt des Events, das alle Menschen zerstört.

Killer Klowns From Outer Space: The Game startet am 4. Juni auf PS5. Bestellt das Spiel jetzt vor, um schon eine Woche früher Zugang zu bekommen und ein paar seltene Dekorationen. Seid ihr bereit für die Invasion?