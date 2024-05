PM: Manga trifft auf VR wenn Sushi Ben am 28. Mai für PS VR2 erscheint (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Lust auf ein gemütliches Abenteuer in beeindruckender Kulisse? Inspiriert von echten Erlebnissen bringt euch Sushi Ben in ein idyllisches Küstendorf voller süchtigmachender Minigames und interessanter Charaktere, die ihr in einer anime-inspirierten Lebenssimulation treffen könnt.

Ich freue mich, dass ich heute Spielern Einblicke darein geben kann, was sie in Sushi Ben erwartet und ankündigen zu können, dass das Spiel am 28. Mai für PlayStation VR2 erscheint. Ich werde euch auch ein paar zusätzliche Kleinigkeiten über die Entstehung des Spiels vom Mitbegründer von Big Brane, Kane Tyler, erzählen, der als erster die Idee hatte, Sushi Ben als Teil einer Abschlussarbeit zu entwickeln.

In Sushi Ben müssen Spieler eine Sushibar vorm Untergang bewahren, während eine Gruppe von Immobilienentwicklern versucht, eine kleine Stadt aufzukaufen. Ihr werdet den Stadtbewohnern bei verschiedenen Aktivitäten helfen und Aufgaben lösen, um die Geschäfte ans Laufen zu bringen.

Wie man erwarten würde, ist Sushi Ben in erster Linie ein großartiges Anglerspiel. Während ihr eure Beziehungen mit den Dorfbewohnern entwickelt und Aufgaben löst, könnt ihr nach den spezifischen Typen von Fischen angeln, die einzelne Kunden wollen, damit ihr sie überzeugen könnt, in euer Restaurant zu kommen. Das ist aber nur die Spitze des Eisbergs.

Die Dorfbewohner haben einzigartige Motivationen und Wünsche und bringen eine Vielzahl von Minigames für Spieler mit. Es gibt Tischtennis, Bildhauen, Käferfangen, Gassigehen, Bogenschießen und mehr. Jedes nutzt die dynamischen Bewegungen, die in VR-Spielen so aufregend und immersiv sind und fordert Spieler heraus, sich zu bewegen und ihre Hand-Augen-Koordination spielerisch einzusetzen.

Wir bei Big Brane hoffen, dass Spieler sich davon einfangen lassen, wie die Geschichte erzählt wird. Die Freiheit von VR, in der Spieler ständig die Fähigkeit haben, überall hinzusehen, bedingt einige Herausforderungen, wenn wir ihren Fokus in eine Richtung lenken wollen. Um den Blick des Spielers einzufangen, müssen Sachen herausstechen – hier kommen unsere dynamischen Manga-Panele ins Spiel.

Seine Abschlussarbeit konzentrierte sich vor allem auf Techniken der Filmmacher für virtuelle Realitäten, die vor echten Herausforderungen stehen, seit der Spieler seine eigene Kamera hat. Es ist unsere Aufgabe, visuelle Hinweise und Anleitung mitzugeben und Kane wurde von Jojo’s Bizzare Adventure inspiriert, Manga-Panele einzubauen. Mit Manga-Panelen können wir einen dynamischen Fokuspunkt für VR-Nutzer einbauen – das als treibende Grundlage der Abschlussarbeit.

Im Küstendorf von Sushi Ben finden sich tausende Stunden an Recherche wieder – und Kanes Erfahrungen als Mitarbeiter in einer Sushibar mit dem Koch Takayuki „Ben“ okuda. In der Pandemie konnten die meisten Leute nicht global verreisen und Ken investierte Stunden über Stunden in „Reisen“ mit Google Maps, bei denen er die Welt erkundete und vor allem die Teile davon, die er in eine authentische Darstellung eines Japanischen Küstendorfs stecken konnte – verbunden mit der Inspiration von Kanes Nachbarschaft in Savannah, Georgia.

Sushi Ben wurde von Hato Moa geschrieben, der Autorin des indie-Hits „Hatoful Boyfriend“. Kane träumte davon, Synchronsprecher ins Spiel zu holen, deren Fan er aus verschiedenen Anime geworden war. Aber er übergab die Kontrolle hier Hato Moa, die in Japan war und die richtigen Erfahrungen hatte, die passenden Leute für die Aufgabe zu finden. Zufällig teilte Moa seine Ziele und sie waren sich schnell über eine ideale Besetzung einig. Das Skript gefiel den Sprechern enorm gut. Moa, Kane und die Crew starteten sofort durch.

Von Anfang an sollte das Spiel zugänglich für alle VR-Spieler sein: neu oder mit Erfahrung. Und das Spiel bietet nicht nur eine entspannte und interessante Umgebung mit gemütlichen kleinen Minispielen, sondern baut auch Features für VR-Spieler ein, die darauf ausgelegt sind, sich an die Fähigkeiten und Wohlfühlbereiche der Spieler anzupassen. Es gibt Optionen fürs Spielen im Sitzen oder Stehen – und wer im Sitzen spielen will oder muss, kann die Höhe der Perspektive so anpassen, dass er auch aus größerer Höhe gucken kann.

Für diejenigen, die sich unterschiedliche Grade an Vertrautheit mit VR wünschen, gibt es verschiedene Einstellungen wie volle Beweglichkeit oder Teleportations-Optionen für Bewegungen und plötzliche oder glatte Drehungen. Zusätzlich kann Dialog automatisch abgespielt werden oder im Story-Modus die Spiel-Teile komplett überspringen und sich auf die Geschichte konzentrieren. Diese und viele weitere Einstellungen können jederzeit geändert werden, um sich an die gewünschte Erfahrung jedes Spielers anzupassen.

Sushi Ben nutzt einige Features von PS VR2, um die grafische Qualität zu verbessern und Spielern eine noch immersivere Erfahrung durch detaillierte Haptiken zu bieten.

Am 28. Mai hoffen wir von Big Brane, dass PS-VR2-Spieler die authentische Freude spüren, die das Entwicklerteam mit Sushi-Ben erreichen wollte. Diese Freude spiegelt sich wieder und wird erweitert durch das Streben nach Authentizität in der Geschichte, dem Setting, der Synchronisation, dem Schreiben und vielem mehr.