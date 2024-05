Das nächste Spiel von Valve heißt laut angeblichem Leak Deadlock

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Aktuell zirkulieren angebliche Leaks zu einem neuen Spiel aus dem Hause Valve. Zunächst tauchten Name und erste Details auf, später auch Screenshots, darunter vom Hauptmenü. Kürzlich tauchte nun auch ein angeblicher Clip aus dem Spiel auf. Der zeigt, wie eine Figur an einer Schiene hängend durch einen Level reist (ähnlich wie vor elf Jahren in Bioshock Infinite) und danach ihre Waffe auf die Umgebung abfeuert – Gegner sind dagegen nicht vorhanden.

Der neue Titel soll Deadlock heißen und die letztendliche Inkarnation des MOBA-Projekts "Neon Prime" sein, das schon länger in der Gerüchteküche die Runde macht. Deadlock sei den Leakern zufolge ein Third-Person-Heldenshooter à la Overwatch, aber mit Lanes wie man sie aus MOBAs kennt und Tower-Defense-Elementen. Ob mehr an diesem Leak dran ist wird sich zeigen müssen, wenn Valve tatsächlich offiziell das nächste Spiel des Entwicklers vorstellt.