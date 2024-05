PM: Das beliebte Point-and-Click-Adventure Return to Monkey Island bekommt seinen ersten Merch-Drop – und der ist JETZT erhältlich! (Cosmocover)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Das beliebte Point-and-Click-Adventure Return to Monkey Island bekommt seinen ersten Merch-Drop – und der ist JETZT erhältlich!

London, Mai 2024 – Ahoi, Monkey Island-Fans! Devolver Digital und Terrible Toybox freuen sich, die Veröffentlichung neuer Merchandise-Artikel zu feiern, um den Erfolg von „Return to Monkey Island“ zu würdigen. Das im Jahr 2022 gestartete Spiel hat sowohl Fans als auch Kritiker begeistert und die Leidenschaft für diese geliebte klassische Serie neu entfacht.

Devolver Digital und Laced freuen sich darüber, in Zusammenarbeit mit Lucasfilm Games eine prall gefüllte Schatztruhe mit Return to Monkey Island-Kleidung, Accessoires und anderen Leckereien zu öffnen – die allesamt ab heute erhältlich sind!

Bock auf Shirts? Da wird geholfen! Es gibt verzauberten Zwirn des bösen Geisterpiraten LeChuck, vom redegewandten Schiffsverkäufer Sam T. Stanman, dem allmächtigen dämonischen Totenkopf Murray und vom Big Whoop Amusement Park.

Will jemand eine Strandparty mit dem Thema Return to Monkey Island veranstalten? Auch da findet sich die perfekte Lösung! Zur Auswahl stehen ein Strandtuch mit dem fischigen Emblem der CHUMs oder ein eiskaltes Getränk, serviert in einem der geschmackvoll gestalteten Trinkgläser.

Hier geht noch mehr! Es gibt Mousepads, Schreibtischunterlagen, Aufkleber und sogar Socken mit und von dem geliebten Helden Guybrush Threepwood.

Um diese wertvolle Beute zu ergattern, besucht man einfach returntomonkeyisland.com