PM: Team Ninja: Die Verbindung zwischen Ninja Gaiden und Nioh zu Rise of the Ronin (Sony Playstation Blog)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Viele von euch, die Rise of the Ronin schon gespielt haben, haben vielleicht einige Elemente aus unseren vorherigen Spielenbemerkt, wie Ninja Gaiden und Nioh von Team Ninja. Heute können wir zum ersten Mal ein paar Geschichten aus der Entwicklung des Spiels mit euch teilen.

Die Iga-Ninja-Rüstung stellt eine der Verbindungen zwischen Rise of the Ronin und Ninja Gaiden, einem Actionspiel von Team Ninja, dar.

Schon früh in der Entwicklungsphase sprachen wir mit dem XDEV-Team von PlayStation Studio darüber, dass wir gerne Kostüme aus der „Ninja Gaiden“-Reihe einbauen wollten. Als wir überlegten, welche Kostüme und Waffen wir dafür nutzen wollten, entschieden wir uns für das Kostüm des Hauptcharakters Ryu Hayabusa, da dies ein ikonisches und sofort erkennbares Kostüm für eine Rüstung im Spiel war.

Geschichtlich gesehen soll es Ninja in der Bakumatsu-Zeit (spätes 19. Jahrhundert), in der Rise of the Ronin spielt, gegeben haben, also überlappen sich die Settings dieser beiden Titel sehr.

Einer der Kampfstile, Hayabusa-ryu, wurde ursprünglich ebenso schnell umgesetzt wie im Original, aber die Angriffe waren so schnell und extrem mächtig, dass es schwierig war, sie an die Spielgeschwindigkeit dieser neuen Version in Rise of the Ronin anzupassen.

Zusätzlich zu Hayubasas ikonischen Manövern wie dem Iizuna Otoshi haben wir auch so viele Techniken aus Ninja Gaiden wie möglich implementiert, wie zum Beispiel diese Landetechnik.

Mit Rise of the Ronin werden zum ersten Mal Inhalte aus Ninja Gaiden auf PS5 erscheinen, also war es eine Herausforderung, diese Features in hochauflösendem 4K zu erstellen. Die auffälligen Kostüme der Hayabusa-ryu-Ninja, wie die von Raubvögeln inspirierte Kopfbedeckung und die ärmellose Rüstung, wurden neu entworfen, damit sie zu Waffen und Materialien aus der späten Edo-Zeit passen. Wir denken, dass sie nun nahtlos in die Welt dieses Spiels passen, und hoffen, dass Fans der Reihe diese Anspielungen genießen werden.

Da Rise of the Ronin seit fast zwei Monaten verfügbar ist, erlaube ich mir einen kleinen Spoiler: William, der Hauptcharakter aus Nioh, erscheint als versteckter Boss in diesem Spiel. Wir haben schon früh bei der Planung beschlossen, ihn auftauchen zu lassen, weil wir dachten, dass dies eine schöne Überraschung für Spieler der Nioh-Reihe wäre.

Da das Spiel in der späten Edo-Zeit spielt, als japanische und westliche Kulturen sich langsam vermischten, und viele Leute wie Commodore Matthew Perry aus dem Westen nach Japan kamen, denke ich, dass Williams Auftritt in seiner Rüstung so umgesetzt wurde, dass sie nicht fehl am Platz wirkt.

Was den Kampfstil Nioh-ryu angeht: Ursprünglich wollten wir drei für die Reihe typische Kampfhaltungen – die obere, mittlere und untere – als unabhängige Stile haben, aber da dies die Steuerung zu kompliziert gemacht hätte und es bei Nioh darum ging, im Kampf zwischen den drei Kampfhaltungen zu wechseln, haben wir das Ganze als einen einzigen Stil umgesetzt, der alle drei Kampfhaltungen beinhaltet. In Nioh gibt es zahlreiche Techniken, also war es schwer zu entscheiden, welche wir ins Spiel aufnehmen wollten.

Er trägt eine Rüstung, die auf der Pechschwarzen Rüstung aus der Nioh-Reihe beruht und durch ein abgetragenes Design den zeitlichen Abstand zwischen der Nioh-Zeit zum Ende der Edo-Zeit verdeutlicht.

Der Effekt des Klingenblitzes in Rise of the Ronin ist Zanshin in Nioh. Ruten kann ebenfalls benutzt werden und wenn man die Eingabe für Kampfkunst gedrückt hält, kann man aus jeder Kampfhaltung heraus den Kampfkunst-Move einsetzen, ohne die Kampfhaltung zu wechseln. Dieser Stil ist sehr schwierig, aber wir denken, dass wir ihn in bester „Team Ninja“-Manier ins Spiel integriert haben, also hoffen wir, dass ihr ihn ausprobiert.

Abgesehen von Williams Auftritt gibt es, genau wie bei Ninja Gaiden, keinen Einfluss von Nioh auf die Geschichte, was heißt, dass auch Spieler, die Nioh nicht gespielt haben, die Welt von Rise of the Ronin voll und ganz genießen können.

Der Beginn dieses Projekts liegt mittlerweile sieben Jahre zurück, in denen sich Rise of the Ronin in Entwicklung befand. In dieser Zeit haben wir uns vielen Herausforderungen gestellt und uns um die Action und Weltsicht bemüht, für die Team Ninja bekannt ist. Wie wir in diesem Artikel erklärt haben, sind wir überzeugt, dass dieses Spiel vollgepackt ist mit Elementen, über die sich die Fans unserer vorherigen Spiele freuen werden. Hoffentlich hilft dieser Artikel euch dabei, die Welt des Spiels noch mehr zu genießen.

Außerdem veröffentlichen wir im Laufe der Woche ein neues Update.

— 5 neue Verbündeten-Missionen hinzugefügt.

— Wenn ihr eine Welt im Mitternachtsmodus noch einmal spielt, könnt ihr euch dafür entscheiden, die öffentliche Ordnung wieder verfallen zu lassen.

— Auswahlfeature für die Levelsynchronisierung wurde in Missionen aus Testament der Seele hinzugefügt.

— Zwei neue Setboni wurden im Schwierigkeitsgrad Mitternacht hinzugefügt.

— Neue Dojo-Trainingspartner wurden hinzugefügt.

— Bonus für Kampffertigkeit hinzugefügt und erhöhtes Limit für die Anzahl der Ziele.

— Wenn ihr denselben Waffentyp für Waffe 1 und 2 ausgerüstet habt, kann die Anzahl der Stile auf maximal 6 erhöht werden.

— Die Voraussetzungen wurden geändert, damit der Spiele die besondere Ausrüstung auch dann erhält, wenn er nicht gesteht.

— Die Voraussetzungen wurden geändert, sodass die Begrüßungen von Charakteren nach einer Weile wieder normal werden, nachdem man sich von ihnen getrennt hat.

— Asynchrone Charaktere können jetzt leichter ausgewählt werden.

Danke, dass ihr weiterhin Rise of the Ronin unterstützt!