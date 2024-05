PM: Crunchyroll gibt einzigartige Partnerschaft mit AnimagiC bekannt (Cosmocover)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Crunchyroll gibt einzigartige Partnerschaft mit AnimagiC bekannt

– Die ultimative Anime-Destination schließt sich mit Deutschlands führender Anime- und Manga-Convention zusammen für eine bahnbrechende Partnerschaft, beginnend mit der diesjährigen Ausgabe. –

Berlin, 22. Mai 2024 – Crunchyroll, die weltweit führende Marke, die Fans das ultimative Anime-Erlebnis bietet, hat heute bekannt gegeben, dass sie eine Partnerschaft mit AnimagiC, Deutschlands führender Anime- und Manga-Convention, in einer bisher einzigartigen Zusammenarbeit eingehen.

Die jährlich im renommierten Congress Center Rosengarten in Mannheim, Deutschland, stattfindende AnimagiC, verbindet die Schöpfer von Anime, Manga, japanischer Musik, Spielen und Popkultur seit ihrer Gründung im Jahr 1999 mit ihren engagierten Fans.

Jedes Jahr ist die AnimagiC mit insgesamt 34.000 Besuchern restlos ausverkauft.

Erstmals ab der diesjährigen Ausgabe schließt sich Crunchyroll mit der Anime-Convention zusammen und bringt ihre eigene Magie und ihren Spaß in eine Partnerschaft ein, die den Fans das beste Erlebnis der Manga- und Anime-Welten bieten wird.

Zum Auftakt der Partnerschaft wird Crunchyroll in diesem Jahr an der AnimagiC mit einer Reihe aufregender Screenings und besonderer Gäste teilnehmen sowie umfangreiche Sichtbarkeit und Branding von Crunchyroll innerhalb der Convention bieten. Crunchyroll wird einen eigenen, markierten Saal mit 500 Sitzen haben, der Crunchyroll Cinema genannt wird und exklusive Panels mit Top-internationalen Gästen sowie tägliche Screenings beliebter Crunchyroll-Titel veranstalten. Während der Convention haben Fans auch die Möglichkeit, an unvergesslichen Signierstunden mit ihren Lieblingsgästen aus Japan teilzunehmen.

Ariane Sunder, Regional Marketing und Emerging Markets VIP bei Crunchyroll, sagt über diese besondere Partnerschaft: „AnimagiC ist wirklich ein magischer Ort für Fans, Schöpfer und Lizenznehmer gleichermaßen. Wir sind begeistert, Teil dieser Zelebrierung für Anime und Manga zu sein, und können es kaum erwarten, die neuesten saisonalen Ankündigungen in unserem eigenen dedizierten Crunchyroll-Bereich zu teilen, unsere Gäste aus Japan vorzustellen und vor allem die besten und neuesten Anime-Inhalte als Partner von AnimagiC im Crunchyroll Cinema zu präsentieren. Wir sind stolz darauf, mit AnimagiC zusammenzuarbeiten, um zu zeigen, wie die Kraft des Anime Menschen weltweit verbindet.“

AnimagiC CEO Thomas Webler fügt hinzu: „Mein ganzes Team und ich freuen uns sehr, mit Crunchyroll, dem weltweit führenden Anime-Streamingdienst, zusammenzuarbeiten, um renommierte Ehrengäste und ihre herausragenden Werke zur AnimagiC zu bringen. Die deutschsprachigen Fans können sich in den kommenden Wochen auf sensationelle Gäste- und Programmankündigungen freuen. Wir werden gemeinsam eine fantastische AnimagiC 2024 feiern und ein herausragendes Live-Event-Erlebnis bieten, unterstützt von Crunchyroll.“

Über Crunchyroll

Crunchyroll verbindet Anime- und Manga-Fans in über 200 Ländern und Regionen mit den Inhalten und Erlebnissen, die sie lieben. Neben kostenlosen, werbefinanzierten Inhalten und kostenpflichtigen Premium-Inhalten bietet Crunchyroll der Anime-Community Events, Kinofilme, Games, Merchandise, Home Entertainment und Manga-Veröffentlichungen.

Auf Crunchyroll haben Anime-Fans Zugang zu einem der größten Kataloge an lizenzierten Anime, die für die Zuschauer:innen weltweit in zahlreichen Sprachen angeboten werden. Zuschauer:innen haben außerdem Zugang zu Simulcasts – Top-Serien, die unmittelbar nach der japanischen Erstausstrahlung verfügbar sind.

Die Crunchyroll-App ist auf fast 15 Plattformen verfügbar, darunter die meisten Spielekonsolen.

Crunchyroll, LLC ist ein unabhängiges Joint Venture zwischen dem US-amerikanischen Unternehmen Sony Pictures Entertainment und dem japanischen Unternehmen Aniplex, einer Tochtergesellschaft von Sony Music Entertainment (Japan) Inc.; beides sind Tochtergesellschaften der Sony Group Corporation mit Sitz in Tokyo.

Über AnimagiC

AnimagiC ist Deutschlands führende Anime- und Manga-Convention, die die Schöpfer von Anime, Manga, japanischer Musik, Spielen und (Pop)Kultur mit ihren engagierten Fans verbindet. Erstmals im Jahr 1999 veranstaltet, zog die Convention 2017 an ihren aktuellen Standort im Congress Center Rosengarten in Mannheim um, wo sie nun ihr 3-tägiges Programm auf 4 Etagen mit 2 Konzerthallen und zahlreichen Panel- und Screening-Räumen am ersten Augustwochenende präsentiert. In enger Zusammenarbeit mit deutschen, japanischen und internationalen Branchenführern lädt die AnimagiC renommierte und aufstrebende Ehrengäste und Musikacts aus Japan ein, zusammen mit einem eigenen Filmfestival für animierte Filme und Serien, das Welt-, Europa- und nationale Premieren, Konzerte, Workshops, Signierstunden und Diskussionsforen präsentiert. Es gibt große Gaming-, Ausstellungs- und Einkaufsbereiche sowie ein vielfältiges Rahmenprogramm, darunter der AnimagiC Stage Cosplay Contest. Die AnimagiC ist mit insgesamt 34.000 Besuchern jedes Jahr restlos ausverkauft.