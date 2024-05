PM: SAND zeigt in seinem ersten Gameplay-Trailer bei der tinyBuild Connect Showcase hochspannende PvPvE-Action (Cosmocover)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

SAND zeigt in seinem ersten Gameplay-Trailer bei der tinyBuild Connect Showcase hochspannende PvPvE-Action

– Erkunde, kämpfe, plündere und extrahiere mit riesigen Mechs in einer riesigen offenen Welt

Melde dich noch heute auf Steam an, um am ersten Testspiel teilzunehmen, das diesen Sommer erscheint! –

SEATTLE – 21. Mai 2024 – Alle Plünderer aufgepasst! Der Publisher tinyBuild und die Indie-Entwickler Hologryph und TowerHaus haben heute auf dem tinyBuild Connect Showcase den ersten Gameplay-Trailer für den Open-World-PvPvE-Extraktion-Shooter SAND vorgestellt. Erhalte einen ersten Einblick in die gigantischen Dieselpunk-Mechs, Action, Loot und Überraschungen, die in der riesigen Wüstenwelt von SAND auf dich warten.

Weitere Details zum bevorstehenden ersten Testspiel von SAND werden bald geteilt, und Spieler können sich jetzt auf Steam anmelden, um benachrichtigt zu werden, wenn es diesen Sommer beginnt!

SAND spielt in einem alternativen Universum, in dem die Österreichisch-Ungarische Monarchie im 19. Jahrhundert die Weltraumkolonisation anführt, die Menschheit die Sterne bereist und der gefallene Planet Sophie nach einer ökologischen Katastrophe in Trümmern liegt, die die Ozeane der Welt verdampfte. Jetzt durchstreifen nur noch die mutigsten und rücksichtslosesten Schatzjäger, alleine oder in Teams, Sophies tödliche Wüsten, verlassene Siedlungen und mehr auf der Suche nach verborgenen Reichtümern.

Bediene deinen eigenen massiven Trampler-Mech, um zu erkunden, wertvollen Loot zu plündern, feindliche Gegner zu besiegen und mit deinem Vermögen und Leben zu entkommen. Die Kombination aus hochspannendem PvPvE-Kampf und emergentem Extraktion-Gameplay von SAND wird dich auf Trab halten und ein aufregendes Erlebnis bieten, das zugänglich, aber herausfordernd und belohnend ist.

Hauptmerkmale:

Spieler können SAND auf ihre Wunschliste setzen und sich jetzt für das bevorstehende erste Testspiel des Spiels auf Steam anmelden. Für weitere Informationen besuchen Sie die Website des Spiels und folgen Sie den neuesten Updates auf Twitter.

Über TowerHaus

TowerHaus ist ein Spieleentwicklungs- und Outsourcing-Studio mit Sitz in Kiew, Ukraine. Es wurde 2013 als Velcro Games gegründet und am 3. August 2023 umbenannt. Sie sind Mitentwickler von SAND und haben neben Hologryph an Secret Neighbor gearbeitet.

Über Hologryph

Hologryph ist ein Studio mit Sitz in Lemberg, Ukraine. Sie haben eng mit tinyBuild zusammengearbeitet, um die Flaggschiff-Franchises des Publishers zu erweitern und zu entwickeln. Mit erfolgreichen Titeln aus den Serien Party Hard und Hello Neighbor ist ihr aktuelles Spiel der asymmetrische Mehrspieler-Hit Secret Neighbor .

Über tinyBuild

tinyBuild ist als Indie Entwicklungsstudio gestartet und hat sich zu einem Publisher entwickelt, den man auf dem Schirm haben sollte. Die Überzeugung des Unternehmens für den Aufbau langfristiger Partnerschaften und den Aufbau wiedererkennbarer Franchises hat zu vielen erfolgreichen Kooperationen mit talentierten Entwicklungsteams aus aller Welt geführt. Das Unternehmen hat dutzende Spiele veröffentlicht, darunter Hello Neighbor, Graveyard Keeper, SpeedRunners und mehr. Obwohl tinyBuild in Seattle (USA) ansässig ist, konnte der Publisher weltweit starke Verbindungen mit Studios in den USA, den Niederlanden, Litauen und überall in Osteuropa aufbauen.