PM: Jetzt hast du auch noch einen Panzer: Kingmakers zeigt zerstörbare Umgebungen und mehr im neuen Trailer auf dem tinyBuild Connect Showcase (Cosmocover)

Jetzt hast du auch noch einen Panzer: Kingmakers zeigt zerstörbare Umgebungen und mehr im neuen Trailer auf dem tinyBuild Connect Showcase

– Das epische Mittelalter-Sandbox-Spiel wurde seit seiner viralen Ankündigung im März von über einer halben Million Spielern auf Steam auf die Wunschliste gesetzt. –

SEATTLE – 21. Mai 2024 – Publisher tinyBuild und Entwickler Redemption Road Games haben einen neuen Gameplay-Trailer für Kingmakers, das epische Mittelalter-Sandbox-Spiel, enthüllt. Seit s einer Enthüllung im März wurde es von über 560.000 Spielern auf die Steam-Wunschliste gesetzt. Erlebe massive Schlachten mit Hunderten von Soldaten und Pferden und bereite dich darauf vor, die zerstörbaren Verteidigungen deiner Feinde mit neuen anachronistischen Fahrzeugen wie Motorrädern und Panzern zu zerschmettern.

Kingmakers versetzt dich zurück in mittelalterliche Schlachten. Als Elite-Taskforce-Operator musst du in einem epischen Action-Strategie-Sandbox-Spiel, das gleichzeitig Tausende von Soldaten darstellt, die Zukunft retten. Baue dein Königreich, schnapp dir deine Waffe(n) und führe deine Armeen in massive, in Echtzeit simulierten Schlachten – alleine oder im Koop-Modus für bis zu vier Spieler.

Schlüsselelemente:

Kingmakers wird noch in diesem Jahr in den Steam Early Access starten. Werde Teil der Community, indem du das Spiel jetzt auf deine Wunschliste setzt, und folge uns auf Twitter , um über alle Neuigkeiten auf dem Laufenden zu bleiben.

Über tinyBuild

tinyBuild ist als Indie Entwicklungsstudio gestartet und hat sich zu einem Publisher entwickelt, den man auf dem Schirm haben sollte. Die Überzeugung des Unternehmens für den Aufbau langfristiger Partnerschaften und wiedererkennbarer Franchises hat zu vielen erfolgreichen Kooperationen mit talentierten Entwicklungsteams aus aller Welt geführt. Das Unternehmen hat dutzende Spiele veröffentlicht, darunter Hello Neighbor, Graveyard Keeper, SpeedRunners und mehr. Obwohl tinyBuild in Seattle (USA) ansässig ist, konnte der Publisher weltweit starke Verbindungen mit Studios in den USA, den Niederlanden und in Osteuropa aufbauen

Über Redemption Road Games

Redemption Road Games ist ein unabhängiges Entwicklungsstudio mit Niederlassungen in Atlanta und Los Angeles. Das Team hat einige erfolgreiche Indie-Titel veröffentlicht, darunter Road Redemption und Defy Gravity, sowie weitere Projekte für PC und Konsolen. Der Fokus des Teams auf Spielspaß, realistische Simulationen und actionreiches Gameplay wird von Kingmakers verkörpert – das bisher ehrgeizigste Projekt von Redemption Road Games, das 2024 veröffentlicht und von tinyBuild gepublished wird.