Retro Gamer auf Retrobörse Rosenheim (1.6.24)

Bereits in Kürze – und nicht erst am 13.7. beim GamersGlobal-RetroGamer-Grillfest – könnt ihr uns „live“ treffen! Und zwar auf der Retrobörse in Rosenheim am Samstag, 1.6.2024 (11:00-16:00 Uhr). Veranstaltungsort ist das Ballhaus in Rosenheim, Weinstraße 12, der Eintritt wird 6 Euro betragen.

Retro Gamer ist mit der – verdächtig GamersGlobal-lastigen... – Event-Crew Hagen Gehritz (Redakteur), Michael Kunert (Sammler und euch besser als Hermann Nasenweier bekannt) und Jörg Langer (zum Anheben des Durchschnittsalters) vor Ort – wir freuen uns darauf, euch persönlich zu treffen. In erster Linie wollen wir ein paar neue Abonnenten für Retro Gamer interessieren sowie ältere Hefte an den Mann beziehungsweise an die Frau bringen. Außerdem bringen wir ein bisschen was zum Spielen mit…

Weitere Infos gibt’s in der Facebook-Gruppe der Retrobörse.