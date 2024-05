PM: DIE ANIME-ADAPTION VON INIO ASANOS „DEAD DEAD DEMONS DEDEDEDE DESTRUCTION“ EROBERT CRUNCHYROLL WELTWEIT AM 24. MAI (Cosmocover)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Die Anime-Adaptation von Inio Asanos „DEAD DEAD DEMONS DEDEDEDE DESTRUCTION“ erobert Crunchyroll weltweit am 24. Mai

– Die Geschichte über Jugend am Ende der Welt beginnt in einer brandneuen episodischen Version, die nach dem Kinostart in Japan erscheint. –

Die dystopische Sci-Fi-Geschichte über die Jugend, DEAD DEAD DEMONS DEDEDEDE DESTRUCTION, fällt in das Frühlingsanime-Lineup von Crunchyroll ein. Nach der Premiere als zweiteiliger Film – Teil 1 wurde am 22. März veröffentlicht und Teil 2 wird am 24. Mai nur in Japan erscheinen – wird DEAD DEAD DEMONS DEDEDEDE DESTRUCTION ab Freitag, dem 24. Mai, um 05:00 Uhr CET weltweit in über 200 Ländern und Territorien auf Crunchyroll als brandneue 18-teilige Fernsehserie verfügbar sein. Wöchentliche Episoden werden neues, noch nie zuvor im Kino gezeigtes Filmmaterial enthalten.

2019 für einen Eisner Award nominiert und 2018 auf der San Diego Comic-Con als eines der besten neuen Mangas des Jahres ausgezeichnet, basiert DEAD DEAD DEMONS DEDEDEDE DESTRUCTION auf dem Original-Graphic-Novel von Inio Asano ( Goodnight Punpun ). Das Werk wurde veröffentlicht von Shogakukan von 2014 bis 2022 und hat über drei Millionen Exemplare im Umlauf.

DEAD DEAD DEMONS DEDEDEDE DESTRUCTION Offizielle Zusammenfassung:

Während die Welt von einem plötzlich auftauchenden, mysteriösen Alienschiff bedroht wird, gehen die besten Freundinnen Kadode Koyama und Oran “Ontan” Nakagawa weiter ihren schulischen Pflichten nach. Als sie älter werden, erleben sie die Schwierigkeiten des Erwachsenendaseins, die sie mit existenziellen Fragen konfrontieren und ihnen zeigen, dass die wahre Bedrohung womöglich nicht von oben kommt.

Der Anime wird von Production +h. ( The Orbital Children ) produziert und von Tomoyuki Kurokawa inszeniert, der für seine Arbeit an der PSYCHO-PASS -Serie bekannt ist. Die Serienkomposition und das Drehbuch stammen von Reiko Yoshida, die zuvor an der Violet Evergarden -Serie, Liz and the Blue Bird und A Silent Voice gearbeitet hat.

Weitere Produktionsmitarbeiter sind Takaaki Suzuki ( Violet Evergarden-Serie ) für das Welten-Setting, Nobutake Ito ( INU-OH) für das Charakterdesign und die Leitung der Animation, Satoshi Takezawa ( Digimon Adventure ) für das Farbdesign, Mika Nishimura ( Typhoon Noruda ) für die künstlerische Leitung, Satoi Inami für die CG-Regie, Takuma Morooka ( Moriarty the Patriot ) für die Kameraarbeit, Masayuki Kurosawa ( Laid-Back Camp -Serie) für den Schnitt, Takeshi Takadera ( [Oshi no Ko] ) für die Tonregie und Taro Umebayashi ( Space Dandy ) für die Musikkomposition.

Die Hauptrollen werden von Lilas Ikuta (Hiro-chan in BELLE ) als Kadode Koyama und ano (Mem-cho in [Oshi no Ko] ) als Oran Nakagawa gesprochen. Lilas Ikuta ist auch als ikura bekannt, eine Singer-Songwriterin und Sängerin der beliebten Musikgruppe YOASOBI, deren Songs wie das globale Phänomen „Idol“ aus der Anime-Serie [Oshi no Ko] , „Brave“ aus der Anime-Serie Frieren: Beyond Journey’s End und „The Blessing“ aus der Anime-Serie Mobile Suit Gundam the Witch from Mercury umfassen. Die vielseitige Synchronsprecherin ano ist auch eine Musikerin, deren bemerkenswerte Single „Chu, Tayousei.“ als eines der Endthemen in der Anime-Serie Chainsaw Man zu hören ist.

Der originale Filmsong „ ZeZeZeZettai Seiiki “, gesungen von ano featuring Lilas Ikuta, wird ebenfalls Teil der neuen TV-Version von DEAD DEAD DEMONS DEDEDEDE DESTRUCTION sein.

Der unterstützende Sprechercast umfasst außerdem die folgenden Sprecher:

