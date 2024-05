Spieleveteranen-Podcast #366: The Seven Cities of Gold

Teaser Heinrich Lenhardt und Jörg Langer jagen Gold in diesem Klassiker aus dem Jahr 1984, der tatsächlich schon eine Open World prozedural generieren konnte.

Das ist eine zusätzliche Episode für unsere Patreon-Unterstützer ab der $5-Klasse. Hier erfahrt ihr, wie ihr das volle Programm hören könnt: https://www.patreon.com/spieleveteranen

Die Spieleveteranen sind für euch über die Weltmeere ins Unbekannte gesegelt und kehren mit einem Spieleschatz zurück: The Seven Cities of Gold vom legendären Studio Ozark Softscape. Als Conquistador erkunden wir die neue Welt, raffen Gold für die spanische Krone und gehen mehr oder weniger rücksichtsvoll mit den Ureinwohnern um. Was faszinierte an dem Open-World-Pionier, wie erging es uns beim Wiedersehen? Doch bevor Heini Kolumbus und Jörg Pizarro von ihren Entdeckungen erzählen, holen sie Branchen-News aus dem Frachtraum, inspizieren geringfügig neuere Spiele und öffnen die eine oder andere Hörer-Flaschenpost.

Der Spieleveteranen-Podcast #366 (21-2024) mit Heinrich Lenhardt und Stephan Jörg Langer hat eine Laufzeit von 1:42:44 Stunden.

0:00:15 News & Smalltalk

0:04:30 Gemischte News: Ron Gilbert veröffentlicht erste Bilder seines neuen Projekts, Amazon gibt Tomb-Raider-Serie in Auftrag, Microsoft steht nach Studioschließungen in keinem guten Licht, XCOM-Entwickler Jake Solomon wechselt das Genre. Intern: Retro Gamer 3/2024 ist an den Kiosken.

0:23:55 Was haben wir zuletzt gespielt? Vampire Survivors: Operation Guns, Fire Emblem: The Genealogy of the Holy War, Manor Lords.

0:39:19 Hörerpost von Mario, Saswalker und Holger.

0:49:21 Das alte Spiel: Seven Cities of Gold

0:49:39 Eine riesige, zufallsgenerierte Welt, die ohne Wartepausen von Diskette gestreamt wird: Seven Cities of Gold weckte schon 1984 Entdeckungslust.

1:00:28 Auch ohne eindeutiges Spielziel gibt es reichlich Überraschungsmomente. Interaktionen mit den Ureinwohnern werden zur besonderen Herausforderung.

1:12:22 Eine gewisse Sogwirkung ist heute noch spürbar. Die Grafik mag abstrakt sein, aber die besten Geschichten spielen sich beim Spieler im Kopf ab.

1:25:52 Historischer Pressespiegel und Veteranenfazit.

1:39:25 Abspann.