GG-Userinhalte-Rundschau KW 20/21 2024: Teewagen Handlanger

Bis heute Abend habt ihr als spendable User noch die Gelegenheit, beim Jagged-Alliance-3-Let's-Play von Jörg Langer für den Namen des Trupps abzustimmen, den der Chefredakteur in die taktischen Gefechte schickt. Was darüber hinaus auf Userseite noch passiert ist, erfahrt ihr in den kommenden Zeilen.

KW 20: Rückblick von Montag, 13.Mai bis Sonntag, 19. Mai 2024

Spiele-Checks

Von Vampiro kommt diesmal ein Spiele-Check zu einem Paradox-Titel, also quasi aus Vampiros erweitertem Wohnzimmer.

Stellaris: Astral Planes sowie Patch 3.11.X

Nicht nur das Aufmacherbild bietet zu Vampiros letztem Check: Nexus 5X – anderer Name, gleicher Stellaris-Spaß gewisse Ähnlichkeiten, sondern ist auch im selben Spiele-Universum angesiedelt. Er beschreibt euch darin wie sich verschiedene neue Patches und die Narrative Expansion Astral Planes auf das Spiel auswirken. Vor allem für Singlespieler soll es Lohnenswert sein: Die Narrative Expansions sorgen, gerade im Singleplayer, ganz abgesehen von den Stellschrauben, die sich euch bieten, vor allem für viel Atmosphäre. Und 32 Rifts mit verzweigten Eventketten und alternativen Enden sorgen auch für ordentlich Wiederspielwert.

Ihr könnt im Kommentarbereich dieser News gerne Spiele vorschlagen, zu denen ihr einen Check auf GamersGlobal lesen möchtet. Und wer weiß, vielleicht wird euer Vorschlag tatsächlich einmal zu einem Check?!

User-Artikel

Keine Meldungen an dieser Stelle. Einen Blick in die Oldies der User-Artikel lohnt sich nach meinen Erfahrungen aber allemal.

Vermischtes

Bereits vor zwei Wochen veröffentlichte Vampiro in User-Funktion einen Guide zum Aufbauspiel Manor Lords . Dieser ist nach etlichen Stunden seinerseits im Spiel entstanden und bietet wissenswertes sowohl für Anfänger als auch für Fortgeschrittene.



. Dieser ist nach etlichen Stunden seinerseits im Spiel entstanden und bietet wissenswertes sowohl für Anfänger als auch für Fortgeschrittene. Jörg Langer startete in der vergangenen Woche das Crowdfunding zu einem Jagged-Alliance-3-Let´s-Play. Nun ist bereits die zweite Staffel des Events dank spendabler User gesichert und Ein erbitterter Kampf um die Namensrechte der Söldnertruppe ist entbrannt. So liegen derzeit die Handlanger etwas vor den Teewagen-Rowdys. Die anderen Vorschläge sind mehr oder weniger weit abgeschlagen von Platz 1. Nur noch heute habt ihr als Spender die Möglickeit, in dieses Rennen einzugreifen. Entweder ringt ihr euch zu einer spontanen Schnellspende durch (sofern ihr noch keine Spender seid), oder annuliert eure Stimme von einem aussichtslosen Kandidaten hin zu den Tee.., äh einem anderen Namen.

Ausblick auf KW 18

Auf einen Test zu Warno von Vampiro könnt ihr euch freuen.



von Vampiro könnt ihr euch freuen. Es darüber hinaus bestimmt wieder den einen oder anderen Check und Userartikel. Wir sind gespannt auf die Veröffentlichungen.



Das Interview mit René Meyer von der Langen Nacht der Computerspiele wurde nochmals etwas überarbeitet und ist sozusagen immernoch in der Pipeline.

Die eine oder andere Überraschung darüber hinaus ist wieder einmal nicht ausgeschlossen.

Wie könnt ihr mitmachen?

