Close Combat und Warlods: Acht Klassiker jetzt erstmals auf Steam

Slitherine hat gesten zusammen mit dem Publisher SNEG, der auf die Wiederbelebung von Klassikern spezialisiert ist, die fünf originalen Close Combat-Spiele und die Warlods-Reihe erstmals auf Steam herausgebracht. Statt dass Klassiker immer mehr verschwinden, sollt ihr einfachen Zugriff erhalten.

Die Close-Combat-Reihe transportiert euch auf die Schlachtfelder des Zweiten Weltkriegs und stellt euch vor verschiedene Herausforderungen, wobei ihr für alle Fraktionen antreten könnt. Der erste EIntrag der Reihe erschien 1996. Folgende fünf Klassiker von Entwickler Atomic Games sind jetzt auf Steam verfügbar:

Falls ihr euch mehr für Fantasy-Schlachtfelder interessiert, könnten die ersten drei Einträge der Warlords-Reihe von Entwickler Strategic Studies Group etwas für euch sein. Die Serie startete bereits 1990.

Artem Shchuiko, Co-Gründer von SNED, äußerte sich wie folgt:

Es ist unser großes Anliegen, Spiele-Klassiker zu erhalten und einfach zugänglich zu machen. Die Close-Combat- und Warlords-Reihen waren in den 90ern sehr populär und haben viele spätere Hits beeinflusst. Sie auf Steam zubringen eröffnet die Chance, sie erneut zu spielen oder auch als Teil der Spielegeschichte erstmals zu entdecken.

Marco Minoli, Director of Publishing bei Slitherine, äußerte sich wie folgt:

Einer der Grundwerte von Slitherine ist es, die Geschichte und Tradition von Computer Wargames zu erhalten, da wir in erster Linie Wargaming-Enthusiasten sind. Dank der Anstrengungen von Sneg haben sowohl Veteranen als euch neue Spieler die Chance, die Titel zu spielen, und zwar in einer aktualisierten Version die so gut wie möglich auf modernen PCs läuft, ohne die originale Spielerfahrung zu ändern.