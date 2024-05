GTA 6: Release im Herbst 2025 // Take-Two schreibt Milliarden-Verluste

PC Xbox X PS5

Im Zuge der Bekanntgabe ihrer aktuellen Finanzergebnisse hat Publisher Take Two mitgeteilt, dass GTA 6 im Herbst 2025 erscheinen soll. Zudem wurde bekannt, dass der Publisher im ersten Quartal dieses Jahres (und letzten Quartal seines Fiskaljahrs) etwa 2,6 Milliarden Euro Verlust gemacht hat. Im gesamten Fiskaljahr erzielte Take Two Umsätze von 4,82 Milliarden Euro und einen Verlust von 3,4 Milliarden Euro.

Für das Fiskaljahr 2025 (das am 1.4.2024 begann) sagt der Publisher einen Verlust von etwa 0,58 Milliarden Euro voraus. Da GTA 6 erst im Herbst 2025 erscheinen soll, wird es in das aktuelle Fiskaljahr nicht einfließen.