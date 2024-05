PM: Triff die vielseitigen Charaktere von Super Monkey Ball Banana Rumble™️ (Cosmocover)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Triff die vielseitigen Charaktere von Super Monkey Ball Banana Rumble™️

IRVINE, Kalifornien – 16. Mai 2024 – Versteck deine Bananen. SEGA® of America gab heute neue Details zu den Charakteren von Super Monkey Ball Banana Rumble bekannt, zusammen mit einer ausführlichen Erklärung über die vielfältigen Möglichkeiten zur Anpassung des Aussehens. Mach dich bereit, deinen Kaliumhaushalt zu erhöhen, sobald Banana Rumble am 25. Juni 2024 exklusiv für die Nintendo Switch™-Familie veröffentlicht wird.

Unten findest du den neuesten Trailer. Lies weiter, um mehr über die verschiedenen spielbaren Charaktere aus Banana Rumble zu erfahren!

Im Abenteuer-Modus werden Spieler auch auf Fes, Tee und Val treffen, die Mitglieder der berühmten Gala-Familie und Schatzsucher mit einer Vorliebe für seltene und kostbare Artefakte. Das Trio hat es auf Relikte abgesehen, die AiAi und seine Gang unermüdlich sammeln, um in einem epischen Rennen den größten Schatz von allen zu finden: die Legendäre Banane.

Affenspaß mit jeder Menge Anpassungsgegenständen!

Banana Rumble führt eine Reihe von Anpassungsgegenständen ein, aus denen Spieler wählen können. Mehr als 300 Gegenstände warten darauf, freigeschaltet zu werden: Kopfbedeckungen, Kleidung, Accessoires – und sogar Affenkugeln. Viele der Gegenstände können lokal oder online im Shop des Spiels mit Punkten gekauft werden, die man durch reguläres Spielen erhält.

Zusätzlich dazu können diejenigen, die online im Kampf-Modus gegen zufällige Gegner spielen, einen täglichen Bonus durch das Glücksaffenlotto erhalten! Dieser virtuelle Kapselautomat bietet Spielern die Möglichkeit, eine Kapsel mit dutzenden von einzigartigen Gegenständen zu ziehen, wobei in Zukunft noch mehr Gegenstände hinzugefügt werden. Es sind sogar besondere, saisonale Gegenstände in Planung, mit spannenden Überraschungen über das ganze Jahr hinweg.

Wenn du einen bleibenden Eindruck hinterlassen möchtest, dann probiere den Fotomodus aus, mit dem du im Spiel ein Foto schießen und deinen Style mit deinen Freunden teilen kannst!

Merkmale von Super Monkey Ball Banana Rumble:

Super Monkey Ball Banana Rumble wird am 25. Juni 2024 für die Nintendo Switch™-Familie veröffentlicht.

