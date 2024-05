PM: Wie die Namen Arrowhead Game Studios und Helldivers 2 entstanden sind (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Gamer nehmen viele einzigartige und interessante Namen als gegeben hin, es gibt jedoch so gut wie immer eine aufschlussreiche Geschichte zum Ursprung. Wir haben mit Johan Pilestedt, dem CEO des Arrowhead Game Studios, darüber gesprochen, wie die Namen des Studios und der Helldivers-Reihe entstanden sind. Lest weiter, um zu erfahren, wie ein übersetzter Nachname, ein Flugzeug aus dem Zweiten Weltkrieg und Humor mit Augenzwinkern zu diesen Titeln beigetragen haben.

PlayStation Blog: Wie ist euer Team auf den Namen Arrowhead Game Studios gekommen?

Johan Pilestedt: Als wir nach einem Studionamen suchten, haben wir einen ganzen Tag lang mit Ideen herumgewürfelt, aber am Ende ist nur Arrowhead geblieben, und das ohne große Konkurrenz.

Der Name „Arrowhead“ ist im Wesentlichen aus zwei Ideen entstanden. Erstens, mein Nachname ist Pilestedt, was mit „arrow stead“ (Pfeilstatt) übersetzt werden kann. Uns hat auch gefallen, dass „Arrowhead“ wie ein ernst zu nehmendes Unternehmen klingt. Pfeilspitze. Innovativ. Dann sieht man das Logo [eine Person mit einem Pfeil, der sich komisch durch den Kopf bohrt] und die Bedeutung ändert sich zu etwas Albernen.

Wir haben, etwas frech, beschlossen, unser Studio im Plural „Arrowhead Game Studios“ zu nennen, nur für den Fall, dass wir eines Tages mehr als nur ein Studio umfassen sollten. Heute erinnert der Name an unsere Anfänge während des Studiums, als wir noch fünf Leute in einem kleinen Raum auf dem LTU-Campus waren. Selbst das Logo hat sich seitdem kaum verändert. Wir verfolgen immer noch denselben Traum: die Games-Branche mit der Macht von Fantasy-Koop-Spielen zu verändern.

Auf den ersten Blick ist „Helldivers“ der perfekte Titel für ein Spiel, in dem Soldaten auf feindlichen Planeten voller Gegner landen. Was gibt es sonst noch über die Ursprünge des Titels zu sagen?

Pilestedt: „Helldivers“ war eine Assoziation zu Ausdrücken wie „Krieg ist die Hölle“ und „In den Krieg eintauchen“. Deshalb ist „Helldivers“ der Titel, für den wir uns entschieden haben. Außerdem wollten wir einen Namen, der die Aktivität widerspiegelt, die man im Spiel ausführen würde. Ich hatte „Helldivers“ bereits im Hinterkopf, seit mir der Name des Sturzkampfbombers Curtiss SB2C „Helldiver“ aus dem Zweiten Weltkrieg begegnet ist. Ich wollte schon immer etwas daraus machen.

Der Name „Helldivers“ passte so gut, dass er von den Anfängen bis zum fertigen Produkt gleich geblieben ist. Auf einer emotionalen Ebene wollten wir, dass der Name „Helldivers“ das Gefühl vermittelt, dass man gegen eine unüberwindbare Gefahr antritt und wahrscheinlich stirbt.

Für alle, die bereit sind, sich in den unüberwindbaren Widerstand von Helldivers 2 zu stürzen, ist der Sci-Fi-Koop-Shooter von Arrowhead Game Studios jetzt für PS5 und PC erhältlich. Erfahrt in Kürze mehr über die neueste Premium-Kriegsanleihe in Helldivers 2.