The Casting of Frank Stone: Story-Trailer zum Titel vom Until-Dawn-Studio

PC Xbox X PS5

Supermassive Games ist vor allem für seine spielbaren Horror-Filme bekannt. Auf die Liste der Werke des britischen Studios gesellt sich in nicht allzu ferner Zukunft neben Until Dawn (im Test), The Quarry (im Test) und den Titeln der Dark Pictures Anthology (The Devil in Me im Test) als nächstes Werk The Casting of Frank Stone, zu dessen Story ihr im neuesten Trailer mehr erfahrt. Offiziell wird er zwar als "Gameplay-Trailer" bezeichnet, aber es sind keine interaktiven Abschnitte wie Erkundung der Umgebung, Entscheidungen oder Quick-Time-Events zu sehen.

Das Besondere an The Casting of Frank Stone ist, dass es sich um eine Geschichte im Universum des erfolgreichen Multiplayer-Horror-Spiels Dead by Daylight handelt. Fans erspähen auch im Trailer reichlich Anspielungen an die Vorlage, doch Vorkenntnisse sollen nicht nötig sein. Die Handlung dreht sich um eine kleine Film-Crew, die hemdsärmelig einen Streifen in einem verlassenen Stahlhüttenwerk drehen will, in dem sich Grausiges zugetragen hat.

The Casting of Frank Stone soll noch im Laufe des Jahres 2024 für PC, Xbox Series S|X und PS5 erscheinen.