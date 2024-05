Hellblade 2: Rückschau auf die Story des Vorgängers stimmt auf Release ein

PC Xbox X

Bereits kommende Woche veröffentlicht Ninja Theory die von den Fans lange erwartete Fortsetzung von Hellblade - Senua's Sacrifice (im Test). Senua's Saga - Hellblade 2 wird dabei die Handlung des Vorgängers fortführen.

Ihr habt vergessen, was Senua auf ihrer Reise in die Unterwelt erlebt hat, die sie in der Hoffnung aufsuchte, ihren getöteten Geliebten wiederzubeleben? Dann ist für euch das offizielle Rückschau-Video interessant, in dem ein Erzähler das bisherige Leben der Protagonistin kompakt in fünf Minuten zusammenfasst – das Video wird dabei nicht von Spielszenen unterlegt, sondern mit in Stein gehauenen simplen Darstellungen gewisser Szenen.