Assassin's Creed Shadows: Erster Trailer zeigt Helden-Duo

AC Shadows erscheint am 15.11.2024

PC Xbox X PS5

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Ubisoft hat einen ersten Render-Trailer zum in Japan angesiedelten Assassin's Creed Shadows veröffentlicht. Stand im Vorgänger Valhalla zu Beginn die Entscheidung an, ob ihr eine weibliche oder männliche Variante der Hauptfigur spielt, scheint Shadows auf ein Heldenduo zu setzen wie zuletzt die Geschwister in Assassin's Creed Syndicate. Im Zentrum des Trailers steht die Shinobi Naoe, die von Yasuke unter ihre Fittiche genommen wird. Unter diesem Namen war ein historischer Krieger afrikanischer Herkunft bekannt, der in Diensten des berühmten Feldherrn Oda Nobunaga stand. Assassin's Creed Shadows wird euch dabei ins Japan des

16. Jahrhunderts versetzen.

Neben dem unten eingebundenen Render-Trailer veröffentlichte Ubisoft noch ein Video, in dem Game Director Charles Benoit und Associate Narrative Director Brooke Davies begleitet von Szenen aus dem Trailer mehr über das Protagonisten-Duo erzählen. Auch erste Bilder wurden veröffentlicht.

Das Release-Datum ist nun ebenfalls offiziell bekannt: Am 15. November 2024 wird Assassin's Creed Shadows für PC, PS5 und Xbox Series X|S erscheinen. Auf eine erste Vorstellung des Gameplays vom neuen Assassin's Creed werden Fans indes noch bis zum Event Ubisoft Forward am 10. Juni 2024 warten müssen.