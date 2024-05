PM: In Assassin’s Creed® Shadows erschafft man sein Vermächtnis als Shinobi und Samurai, erhältlich am 15. November (Ubisoft News)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Düsseldorf, 15. Mai 2024 – Ubisoft® kündigte heute an, dass der nächste Titel der Assassin’s Creed®-Reihe, Assassin’s Creed Shadows, weltweit am 15. November über Ubisoft+*, auf PlayStation®5, Xbox Series X|S, Amazon Luna, Macs mit Apple Silicon über den Mac App Store** sowie für Windows PC über den Ubisoft Store und Epic Games Store erscheinen wird. Mit einem Abonnement von Ubisoft+ oder mit der Ultimate Edition kann man bereits drei Tage früher, am 12. November, spielen.

Assassin’s Creed Shadows wird unter Leitung von Ubisoft Québec*** (Assassin’s Creed Odyssey) entwickelt und versetzt Spieler:innen in das Japan des 16. Jahrhunderts. Das Land befindet sich auf einem brutalen Kurs zur Einigung und die Unruhe wächst, als neue Koalitionen auftauchen und korrupte ausländische Einflüsse in das Land eindringen.

Spieler:innen werden die verwobene Geschichte von Naoe, einer erfahrenen Shinobi-Assassinin aus der Provinz Iga, und Yasuke, dem mächtigen legendären Samurai, erleben. Sie werden ihre persönlichen Geschichten kennenlernen, auf wichtige historische Persönlichkeiten treffen und das gemeinsame Schicksal dieses Duos gestalten, während sie eine neue Ära für Japan einleiten.

Als Naoe und Yasuke können die Spielenden zwei sich ergänzende Spielstile meistern, wobei jeder Charakter seinen eigenen Fortschrittspfad, eigene Fähigkeiten, Waffen-Optionen und Werte besitzt. Egal, ob sie beispielsweise auf Naoes Stealth-Fähigkeiten oder Yasukes Kampffähigkeiten zurückgreifen – ihnen werden viele Möglichkeiten gegeben, ihre Ziele zu erreichen. Als Naoe erlebt man eine raffinierte Infiltrationsmechanik, in der sie Licht, Geräusche, Schatten und veränderbare Umgebungen nutzt, um vor Feinden verborgen zu bleiben. Als Yasuke ist man in der Lage, größere feindliche Truppen mit brutaler Präzision anzugreifen.

Im Spiel lässt sich eine riesige offene Welt mit einer Vielzahl von Landschaften erkunden, die sich durch Wetter und Jahreszeiten verändern. Das Spiel wurde von Grund auf mit der neuesten Anvil-Engine und der Leistung der New-Gen-Konsolen entwickelt und erweckt das feudale Japan von spektakulären Burgstädten und belebten Häfen bis hin zu friedlichen Schreinen und malerischen Landschaften mit einer beispiellosen Dynamik zum Leben.

In dieser unruhigen Zeit sind Informationen unverzichtbar und sie bilden den Kern der neuen Erkundungsmechanik. Die Spieler:innen bauen ihr eigenes Spionage-Netzwerk auf, um neue Gebiete zu ergründen und neue Ziele zu jagen. Man kann zudem Verbündete mit hochspezialisierten Fähigkeiten und Fertigkeiten rekrutieren, die bei den Missionen helfen können. In einem selbst erstellten und anpassbaren Versteck können Spieler:innen ihr Netzwerk erweitern und ihre neue Crew trainieren. Hierbei können sie vom Basisbau über die Einrichtung bis zur Dekoration und Zubehör ihr ganz eigenes Zuhause erschaffen.

Die Standard-Edition des Spiels kostet 79,99 € für New-Gen-Plattformen sowie 69,99 € für PC und Macs mit Apple Silicon über den Mac App Store. Zusätzlich erhalten alle Fans, die das Spiel vorbestellen, die Bonus-Quest „Ein Hundeleben”. Zudem wurden folgende Editionen enthüllt:

Ein erster Gameplay-Trailer wird im Juni enthüllt.

Für weitere Informationen zu Assassin’s Creed besuchen Sie bitte: assassinscreed.com.

Weitere News zu Ubisoft Spielen gibt es auf dem offiziellen Ubisoft-Blog unter news.ubisoft.com.

Bei teilnehmenden Handelspartnern sind die physischen Assassin’s Creed Shadows Standard-Editionen für PlayStation 5 und Xbox Series X ab dem 15. November sowie die Gold- und Collector’s Editionen für PlayStation 5 und Xbox Series X ab dem 12. November erhältlich. In Kürze können bei einigen Händlern exklusive Editionen und Angebote vorbestellt werden:

Weitere Informationen zu Angeboten finden sich bei den teilnehmenden Handelspartnern. Die Preisgestaltung obliegt dem Handelspartner.

Hinweis zum Ubisoft-Affiliate-Programm

​Das Ubisoft-Affiliate-Programm bietet die Möglichkeit nach Anmeldung und Freischaltung zu dem Programm durch Verlinkungen in den Ubisoft Store eine Rückvergütung zu erhalten. Rückvergütungen gibt es auf den gesamten Katalog der Videospiele inkl. Vorbestellungen und der Abo-Modelle von Ubisoft+ und Rocksmith+. Mehr Details zum Programm und die Bewerbungsmöglichkeit gibt es unter folgenden Link.

Alle Editionen im Überblick:

*Ubisoft+ Premium ist für 17,99 € pro Monat erhältlich. Jederzeit kündbar. Mehr Informationen unter https://store.ubisoft.com/de/ubisoftplus

**Standard-Edition.

***In Zusammenarbeit mit folgenden Co-Dev-Studios: Ubisoft Belgrade, Ubisoft Bordeaux, Ubisoft Bucharest, Ubisoft Chengdu, Ubisoft Kyiv, Ubisoft Manila, Ubisoft Montpellier, Ubisoft Montreal, Ubisoft Odesa, Ubisoft Osaka, Ubisoft Pune, Ubisoft Shanghai, Ubisoft Singapore, Ubisoft Sofia und Ubisoft Tokyo.

Über Assassin’s Creed

​Seit ihrer Erstveröffentlichung im Jahr 2007 hat sich die Assassin's Creed-Reihe weltweit mehr als 200 Millionen Mal verkauft. Die Marke zählt heute zu einer der meistverkauften Spielereihen in der Geschichte der Videospiele. Assassin’s Creed ist in der Branche bekannt für seine vielfältigen und fesselnden Geschichten, die weit über Videospiele hinausgeht, da die Marke in viele andere Unterhaltungsmedien einfließt.