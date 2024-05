PM: PlayStation Plus-Spielekatalog für Mai: Red Dead Redemption 2, Deceive Inc., Crime Boss: Rockay City und mehr (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Erlebt das Ende des wilden Westens, werdet zum weltbesten Geheimagenten, schlüpft in die Rolle eines aufgehenden Sterns der Unterwelt, stellt euch einer außerirdischen Bedrohung und vieles mehr mit dem Spielekatalog für Playstation Plus im Mai. Red Dead Redemption 2, Deceive Inc., Crime Boss: Rockay City, Stranded: Alien Dawn und viele weitere Titel sind ab 21. Mai verfügbar. Außerdem geben wir neue Klassiker für PlayStation Plus Premium bekannt.

Schauen wir uns die einzelnen Spiele genauer an.

Red Dead Redemption 2 von den Machern von Grand Theft Auto V und Red Dead Redemption ist eine epische Erzählung über das Leben in Amerika an der Schwelle zur Moderne. Das Ende der Wildwestära hat begonnen und Gesetzeshüter machen Jagd auf die letzten kriminellen Gangs. Wer sich nicht ergibt oder stellt, wird getötet.

Nach einem missglückten Raubüberfall in der Stadt Blackwater müssen Arthur Morgan und die Van-der-Linde-Gang fliehen. Während Gesetzesvertreter und die besten Kopfgeldjäger der Nation ihnen auf den Fersen sind, muss die Gang rauben, stehlen und sich ihren Weg durch das wilde Herz Amerikas kämpfen, um zu überleben. Als zunehmende interne Konflikte drohen, die Gang auseinanderzureißen, muss sich Arthur zwischen seinen eigenen Idealen und der Loyalität zu der Gang, mit der er einst aufgewachsen ist, entscheiden.

Red Dead Redemption 2 beinhaltet außerdem Red Dead Online – das Multiplayer-Erlebnis in der lebendigen Welt von Red Dead Redemption 2. Reitet allein oder bildet eine Posse, produziert Moonshine, bekämpft Gesetzeshüter, Gesetzlose, wilde Tiere und vieles mehr, während ihr euren eigenen Weg an der amerikanischen Grenze gehen.

* PS Plus-Wiederveröffentlichung.

Geht in diesem Multiplayer-Spiel der sozialen Täuschung, List und Tücke als bekanntester Geheimagent der Welt undercover. Nehmt das Aussehen beliebiger anderer Personen an, um in der Menge unterzutauchen, nutzt Hightech-Gadgets, um euch Vorteile zu verschaffen, und extrahiert das Ziel, bevor die Konkurrenz es sich schnappt! Kein Trick ist zu schmutzig, wenn ihr für DECEIVE INC. arbeitet.

Trefft eure Wahl aus verschiedenen Agenten und bestimmt so euren Spielstil, denn jeder hat eigene Waffen und Fähigkeiten. Von weltberühmten Dieben bis hin zu erstklassigen Nachwuchspionen, bei Deceive Inc. bekommt jeder seine Chance.

Haben eure Sims genug von der Vorstadt? Erfüllt ihre Träume in der Stadt San Myshuno, wo sie spannende Viertel entdecken, in ein neues Apartment ziehen, coole Festivals besuchen und vieles mehr erleben können. In Die Sims™ 4 Großstadtleben lernen eure Sims die Freuden und Herausforderungen des Zusammenlebens Tür an Tür mit anderen Sims kennen. Arbeitet euch in neuen städtischen Karrierepfaden von der ersten eigenen Wohnung bis zum Penthouse hoch!

** Zum Spielen wird Die Sims 4 benötigt, ohne zusätzliche Kosten im PlayStation Store zum Download verfügbar. Einige In-Game-Inhalte/-Fortschritte können verloren gehen, wenn ihr den Zugriff auf diesen DLC verliert.

Schlüpft in die Rolle des aufgehenden Sterns der Verbrecherwelt, Travis Baker (Michael Madsen), und werdet zum neuen König von Rockay City. In der Solo-Roguelike-Kampagne setzt ihr Strategie und Feuerkraft ein, um gewiefte Raubüberfälle durchzuführen und das Territorium feindlicher Bandenführer zu übernehmen, während ihr gleichzeitig der Festnahme durch den hartnäckigen Sheriff Norris (Chuck Norris) entgehen müsst. Arbeitet mit eurem Team aus Planern und Durchführern zusammen und erfahrt in spannenden Flashback-Missionen, wie jeder Einzelne in Rockay City gelandet ist. Alternativ könnt ihr im Online-PvE-Multiplayer eure eigene Gang zusammenstellen und gemeinsam auf waghalsige Raubzüge gehen.

Die Siedler: Neue Allianzen ist ein Strategiespiel mit einem tiefgreifenden Aufbau-Erlebnis und strategischen Echtzeitschlachten. Wählt eine von drei Fraktionen: Elari, Maru oder Jorn. Jede von ihnen mit unverwechselbarem Aussehen und Spielstil und einzigartiger Hintergrundgeschichte. Begebt euch auf ein episches Abenteuer in der Welt von „Die Siedler“ oder stellt euch dem Extrem-Modus mit seinen besonderen Herausforderungen. Erlebt online mit bis zu acht Spielern langanhaltenden Spielspaß und kämpft in spannenden Gefechten gegen andere Spieler oder die KI.

Trotzt einer neuen Welt in Stranded: Alien Dawn, einem Planeten-Survival-Sim, der das Schicksal einer kleinen gestrandeten Gruppe in eure Hände legt. Gestaltet eure Geschichte durch fesselndes und immersives Strategie-Gameplay, indem ihr lebenswichtige Entscheidungen trefft, um eure Überlebenden vor Hunger, Krankheit, extremen Wetterbedingungen und mehr zu schützen. Von einfachen Lagern bis hin zu wehrhaften Stützpunkten – errichtet eine Festung, um die Überlebenden vor den Angriffen außerirdischer Kreaturen zu schützen, die eine weitläufige und tödliche Welt durchstreifen. Erlebt eine epische und unvorhersehbare Reise.

Cat Quest ist ein Open-World-RPG, das in der pfotastischen Welt der Katzen angesiedelt ist! Auf der Suche nach eurer gekatznappten Schwester streift ihr durch den weitläufigen Kontingent Felingard – einer Fantasy-Welt im Stil von Overworld-Karten aus alten Zeiten voller schnurrender Katzraktere, Geschichten und Wortspiele!

Cat Quest II ist ein 2D-Action-RPG mit offener Welt, das in einem Fantasiereich voller Katzen und Hunde spielt. Vor dem Hintergrund einer drohenden Fortsetzung des Krieges zwischen den Katzen von Felingard und den vorrückenden Hunden des Lupus-Reiches erzählt CAT QUEST II die Geschichte von zwei Königen, die sich gegen ihren Willen zusammenraufen und auf eine fan-tatz-tische Entdeckungsreise begeben müssen, um ihre Throne zurückzuerobern.

Spielt nicht nur als Katze, sondern auch als Hund, während ihr die Königreiche allein oder mit einem Freund erkundet. Erledigt Quests in einer Welt voller Magie und skurriler Monster und begebt euch auf ein tierisches Abenteuer!

Die außerirdischen Monster-Eindringlinge haben Steinstadt in Trümmern liegend verlassen und Emmets Freunde entführt! Es liegt nun an Emmet und einer Menge heldenhafter Charaktere, ihre Welt zu verlassen und ihre Freunde vor den seltsamen Bewohnern des Systar Systems zu retten. Reist in den Weltraum, entdeckt neue Welten und testet eure Meisterbauer-Fähigkeiten.

Spielt den brillanten Hacker Aiden Pearce, der seine Familie rächen will, in diesem Open-World-Abenteuer mit dem Schauplatz Chicago. Ihr könnt alle Leute um euch herum überwachen und hacken, indem ihr alles manipuliert, was mit dem Netzwerk der Stadt verbunden ist. Mit eurem Smartphone habt ihr in Echtzeit Kontrolle über die Infrastruktur der Stadt. Schnappt euch euren Gegner, indem ihr durch Manipulieren der Ampeln eine Massenkarambolage verursacht. Haltet einen Zug an und springt auf, um vor den Behörden zu flüchten. Entgeht knapp einer Festnahme, indem ihr eine Zugbrücke hochzieht. Alles, was mit dem CTOS der Stadt verbunden ist, kann zu eurer Waffe werden.

* PS Plus-Wiederveröffentlichung.

Snowboarden in Japan, inlineskaten in Last Vegas, mountainbiken in Afrika, skateboarden in Los Angeles – das und vieles mehr ist in diesem vielseitigen Rennspiel möglich. Tretet in einer Saison auf 12 unglaublich verrückten Strecken an. Zwei-Spieler-Rennen auf geteiltem Bildschirm, 4 Schwierigkeitsgrade und ein Modus, um euren Spieler zu erstellen, machen 2Xtreme zu einem Adrenalinrausch! Erlebt 2Xtreme, das ursprünglich auf der ersten PlayStation veröffentlicht wurde, jetzt mit optimiertem Rendering, Rücklauf, Schnellspeicherung und benutzerdefinierten Videofiltern.

Als Mitglied der G-Police könnt ihr euch in eurem mit Waffen vollgepackten DASA-Kamow-Kampfhubschrauber auf Streifzug durch die Skylines begeben. Kämpft euch mit 360°-Flügen ohne Rücksicht auf Verluste durch Hindernisse wie Wolkenkratzer und Brücken, während ihr in 35 strategischen Kampf- und Flugmissionen gegen bedrohliche Rebellenschiffe in der Luft und schwer bewaffnete Fahrzeuge am Boden vorgeht. Ihr werdet den Schwerverbrechern, die die düsteren Städte von Callisto im 21. Jahrhundert terrorisieren, das Fürchten lehren. Erlebt G-Police, das ursprünglich auf der ersten PlayStation veröffentlicht wurde, jetzt mit optimiertem Rendering, Rücklauf, Schnellspeicherung und benutzerdefinierten Videofiltern.

Macht euch bereit für eine Flipper-Simulation voller Wurmaction! Worms Pinball bietet einen Tisch mit 3D-LED-Minispielen und parallelen Targets, durchsichtigen Rampen, steuerbaren, beweglichen Gadgets, Bounce und Flip Passes, Bangbacks, Death Saves, und, und, und! Das komplexe Gameplay, die vielseitige Action und die ausgeklügelten Tischregeln sorgen dafür, dass nicht nur Hardcore-Fans nach Worms Pinball süchtig werden.

Ein Hinweis für unsere PlayStation Plus Extra- und Premium-Mitglieder: Im Rahmen unserer normalen Inhaltsaktualisierung wird eine Auswahl an Titeln, wie Horizon Zero Dawn, diesen Monat aus dem Spielekatalog entfernt. Mitglieder mit Zugriff auf den Spielekatalog können diese Spiele noch bis zum 21. Mai spielen. Ihr könnt jederzeit unter PlayStation Plus -> Sammlungen auf der PS5-Konsole im Abschnitt “Letzte Chance zum Spielen” oder auf der PS4-Konsole unter PlayStation Plus -> Spiele -> Spielekatalog nach Titeln suchen, die ihr spielen möchtet, bevor sie nicht mehr über den Service verfügbar sind.