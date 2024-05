PM: Dead by Daylight: Dungeons & Dragons bringt Vecna ab dem 3. Juni in den Nebel (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Dead by Daylight: Dungeons & Dragons bringt euch einen der kultigsten D&D-Charaktere – der Archlich Vecna – sowie der original Bard Survivor Aestri Yazar (und ihr spielbares Gegenstück, Baermar Uraz). Mit dabei ist die Karte Forgotten Ruins, ein von dunkler Fantasy inspiriertes Reich, das der Präsenz des Geflüsterten gerecht wird.

Unzählige Spieler haben sich in die Welt von Dungeons & Dragons vertieft – darunter viele von uns im Team von Dead by Daylight – und es war uns wichtig, die Erfahrung und die Charaktere, die Spieler kennen und lieben, einzufangen. Es war eine aufregende Herausforderung für unseren Principal Game Designer, Janick Neveu, der die Aufgabe hatte, den allmächtigen Vecna lebendig zu machen.

“Wir wollten Magie erkunden und die Angriffe durch Zaubersprüche bei diesem Killer wirklich überzeugend rüberbringen”, erklärt er. “Das erste, was wir dazu getan haben, ist uns die neusten Updates der Überlieferungen und Stats aus Wizards of the Coast von Vecna anzusehen. Danach haben wir eine Liste von möglichen Sprüchen zusammengestellt und versucht, die Mechaniken zu identifizieren, die sich gut auf DbD übertragen lassen.”

Nach Überlegungen und ein paar Runden an Prototypen hat sich das Team endlich für vier unterschiedliche Sprüche entschieden: Fly, Flight of the Damned, Dispelling Sphere und Mage Hand. Im Spiel kann Vecna die unterschiedlichen Sprüche aus seinem Zauberbuch durchgehen und jeweils den auswählen, der in der jeweiligen Situation am meisten bringt.

„Mit Fly kann Vecna schnell über die Karte reisen“, erklärt Neveu und betont die Bedeutung der Mobilität des Killers für ein Match. „Mobilität ist ein interessantes Element, das viele andere Killer auch mitbringen und unseren Spielern immer gefallen hat.“

„Aber uns war auch wichtig, dass Fly nicht effektiver ist als der Hauptmobilitätsfaktor eines Killers“, fährt er fort. „Sonst würden wir riskieren, dass ein älterer Killer überflüssig wird. Während des Designs mussten wir sorgfältig untersuchen, welche Werte für Schrittlänge, Geschwindigkeit und Effizienz wir bei der Jagd einsetzen.“

Als Ergänzung dieses Tools, mit dem Vecna Überlebende schnell einholen kann, setzt Vecna seinen Projektil-Spruch Flight of the Damned ein, um sie in einen bestimmten Bereich zu drängen. „Flight oft he Damned, eine besondere Fähigkeit von Vecna in D&D, erlaubt ihm untote spektrale Projektile auszusenden, die sich vorwärts bewegen und dabei eine Art Kugelhölle-Effekt erzeugen.“ Neveu erklärt: „Versucht, das durch Wände zu schießen, um Überlebende zu überraschen.“

Wenn Vecna einen Überlebenden fängt, kann er den Spruch Mage Hand nutzen, um die Chancen zu verbessern: „Mage Hand erlaubt euch, einen Pallet zu taggen und zu blockieren, wenn er schon aufgerichtet ist.“, erklärt Neveu. „Wenn er gefallen ist, kann Mage Hand ihn sofort aufstellen – das ist wahrscheinlich seine einzigartige Fähigkeit.“

Damit wird auch besonders taktisches Spielen auf beiden Seiten belohnt: „Pallets sind eine wichtige Ressource für Überlebende und wir haben sie mit Gemeinheiten versehen, damit es ein Gegenspiel geben kann. Mage Hand klingt vielleicht einfach, aber es gibt einen Faktor von Reaktivität. Ihr müsst schon vorab den richtigen Spruch laden und vorhersagen, wo ein Überlebender entlang laufen wird, was das Spiel besonders taktisch macht.“

„Sein letzter Spruch ist „Dispelling Sphere und wurde von zwei existierenden D&D-Sprüchen namens Detect Magic und Dispel Magic inspiriert“, sagt Neveu. „Damit kann Vecna einen großen Flächeneffekt bewirken, der sich über Ebenen bewegt und zeigt, wo alle Überlebenden sind. Außerdem werden ihre magischen Gegenstände deaktiviert.“

“Einer der spannendsten Aspekte von RPGs ist die Jagd nach Essen und Möglichkeiten, euren Charakter zu verbessern“, sagt Nevau. „Also mussten wir auch so etwas in Dead by Daylight einbauen. Am Ende hat sich das Team dazu entschieden, Magic Items in Schatztruhen spawnen zu lassen, wenn die Überlebenden gegen Vecna antreten. Damit haben sie Werkzeuge, die seinen magischen Angriffen widerstehenn können – wenn sie Glück haben, decken sie vielleicht sogar Vecnas besondere Heiligtümer auf: die Hand und das Auge Vecnas.“

„Wenn ein Überlebender das Auge bekommt, können sie beim schnellen Exit aus einem Locker unsichtbar und unhörbar werden – für eine Weile. Wenn sie die Hand haben, teleportieren sie bei einem schnellen Sprung in einen Locker zu einem zufälligen anderen Locker. Der Einsatz kann schwierig sein und der Überlebende nimmt Schaden, während er den Nutzen der Gegenstände genießt.“

Natürlich wäre es nicht Dungeons & Dragons ohne ein wichtiges Element: „Wir brauchen einen Würfel“, lacht Neveu. Der manifestiert sich in der Bestimmung der Seltenheit der Beute, die Überlebende im Trial finden können – aber wie jeder weiß, manchmal hat man einfach Würfelpech.

„Auch die besten Kämpfer mit den besten magischen Schwertern schlagen mal daneben.“, ergänzt er. „Wir wollten diesen Aspekt wirklich einfangen, aber gleichzeitig nicht die ganze Erfahrung darum aufbauen. Der Würfel bringt etwas Zufall ins Spiel, aber ändert das Ergebnis nicht.“

Für Fans von Dungeons & Dragons ist dieses neuste Kapitel von Dead by Daylight nicht nur eine perfekte Ergänzung sondern auch ein perfekter Einstiegspunkt in den lange etablierten Horror-Multiplayer.

Dead by Daylight: Dungeons & Dragons wurde anlässlich der 8th Anniversary Celebrations von DbD angekündigt und wird für PlayStation am 3. Juni erscheinen.