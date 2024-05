PM: The Casting of Frank Stone: Ihr erfahrt mehr über die größere Welt von Dead by Daylight (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Im Dezember letzten Jahres haben wir The Casting of Frank Stone bei den Game Awards vorgestellt und wir können uns bisher kein besseres Feedback wünschen.

Das Spiel wurde nicht nur zu einem der am meisten diskutierten; es war auch toll zu sehen, dass wie unser Team hier bei Dead by Daylight auch viele andere wirklich gespannt sind, tiefer in das universum einzutauchen und eine alleinstehende Geschichte darin zu erleben. Wir erweitern die Welt von Dead by Daylight zusammen mit der Crew von Supermassive Games.

Direkt nach der Premiere beim Dead by Daylight 8th Anniversary Broadcast zeigen wir den neuen Gameplay Trailer von The Casting of Frank Stone, bieten euch einen Blick auf die Charaktere, das Setting in Cedar Hills und die unaussprechlichen Grauen, die euch dort erwarten.

Für fünf junge aufsteigende Filmmacher ist die ruhige Stadt Cedar Hills im Sommer 1980 der Hintergrund für ihren ersten Film. Mit ihrer Super-8-Kamera in der Hand machen sie sich auf den Weg, ihren eigenen Horrorfilm zu drehen: der hoffentlich-bald-Kult-Klassiker Murder Mill.

Vier Freunde wollen ihre Spuren im Horrorkino hinterlassen.

Sie Wissen nicht, dass die blutige Geschichte der Stahlmühle in Cedar Hills wesentlich grauenerregender ist als alle Drehbücher, die sie sich vorstellen können. Hat das Schicksal die jungen Künstler hierher gebracht oder etwas viel, viel Düsteres? Als ihr Film langvergessene Geheimnisse über den berüchtigten Serienmörder der Stadt, Frank Stone, aufbringt, bemerken sie, dass sie immer weiter in ein Netz aus kosmischem Horror gezogen werden, der ihren Verstand bei Weitem übersteigt.

Treu dem typischen Stil von Supermassive Games werdet ihr auch in The Casting of Frank Stone mit einer düsteren, verzweigten Geschichte konfrontiert, in der es unzählige unheimliche Stränge zu untersuchen gibt. Jede Antwort, die ihr wählt, jede Entscheidung, die ihr macht, beeinflusst das Skript – und ist vielleicht das Einzige, was für die Gruppe junger Freunde zwischen Leben und Tod entscheidet.

Diese Geschichte ist voller unerwarteter Wendungen und eure Entscheidungen können Folgen haben, die sogar die Realität selbst betreffen.

Im Laufe der Geschichte werdet ihr Grauen jenseits eurer Vorstellung begegnen.

Spieler müssen sorgfältig überlegen, bevor sie Entscheidungen treffen, während sie diesen cineastischen Alptraum untersuchen. Rätsel und Quicktime-Events warten auf euch und euren Verstand. Ihr werdet aber auch ein gutes Auge benötigen, um die Hinweise zu entdecken, die das große Ganze enthüllen, während ihr die Charaktere durch die unterschiedlichen Locations führt.

“Die Welt von Dead by Daylight ist eine, die schon immer voller dunkler Geschichten war.“, erzählt Dead by Daylight Sr. Creative Director Dave Richard. „Aber das Spiel selbst hat Grenzen, wenn es darum geht, solche Geschichten zu erzählen. Mit The Casting of Frank Stone können wir endlich diese Geschichten mehr erkunden und in einer brandneuen cineastischen Erfahrung zusammenfassen, die ganz von den Entscheidungen der Spieler abhängt.“

The Casting of Frank Stone ist für alle Horrorfans gemacht und lädt sie in eine grausige neue Geschichte ein – egal, ob sie Erfahrung mit Dead by Daylight haben oder nicht.

Die Ofenkammer der Stahlmühle von Cedar Steel, 1963.

Die Ofenkammer der Stahlmühle von Cedar Steel, 1980.

„Wir können mehr als bisher auf die Geschichte eines Killers eingehen und Spieler tatsächlich daran teilhaben lassen – das ist ganz anders, als alles, was wir bis jetzt kannten.“, fügt Dave hinzu. „Es ist immer noch alles zu mit der Entität verbunden, aber diese Geschichte spielt in unserer Welt und weit weg von den Herausforderungen von Dead by Daylight. Das ist sehr spannend für uns.“

The Casting of Frank Stone erscheint später in diesem Jahr und wir haben bis dahin eine aufregende Zeit bis zum Launch vor uns – mit lauter spannenden Ankündigungen auf dem Weg.

Bleibt in den kommenden Monaten am Ball und setzt das Spiel jetzt schon auf eure Wunschliste, damit ihr nichts verpasst!