XCom-Director Jake Solomon macht nun den Sims Konkurrenz

Jake Solomon ist vor allem bekannt als Creative Director von XCom (im Test) und XCom 2 (im Test) sowie von Marvel's Midnight Suns (im Test). Letztes Jahr wurde bekannt, dass er Firaxis nach 23 Jahren verlässt.

Nun meldet sich Solomon zurück als CEO und Creative Director der neu geschaffenen Midsummer Studios. Zu den Mitgründern zählt mit Game Director Will Miller zudem ein weiterer Firaxis-Veteran. Die beiden arbeiten mit ihrem Team aber nicht an einem neuen Strategie-Spiel, sondern schlagen einen anderen Weg ein. In welche Richtung es gehen soll, lässt sich gut an einem der ersten elf Mitarbeiter des kleinen Studios illustrieren: Grant Rodiek war lange als Producer und Game Director bei Die Sims involviert, zuletzt als Game Director vom entstehenden Die Sims 5, bevor er Maxis Anfang diesen Jahres verließ.

Bei Midsummer Studios wird nun an einer noch namenlosen "Next-Gen-Lebenssimulation" gearbeitet. Solomon selbst kommentierte auf Twitter, dass dieses Projekt nach seinen vorigen Spielen recht unerwartet kommt, aber erklärte: "Da liegt meine Leidenschaft: Emergente Spieler-Storys. Ich möchte ein Spiel machen, dass man unmöglich spielen kann, ohne dabei eine Geschichte zu schreiben." Nach Solomons Überzeugung schaffen Spieler selbst die besten Geschichten aus dem Gameplay heraus.

Die Lebenssimulation von Midsummer Studios soll "das Drama des modernen Lebens" einfangen. Doch bis Konkretes zum Projekt gezeigt wird, dürfte noch einige Zeit ins Land gehen. Im nächsten Schritt soll die neu gegründete Firma nun im gesunden Tempo wachsen, um den Debüt-Titel zu stemmen.