Heute erscheint... 15.5.2024 (Spiele-Releases)

Das Teaserbild stammt aus Across the Obelisk: Nenukil, the Engineer.

Laut unserer Datenbank erscheinen heute folgende Computer- oder Videospiele:

Across the Obelisk: Nenukil, the Engineer (Taktik-RPG; zum Steckbrief) erscheint für PC, MacOS, Linux.

Across the Obelisk: The Obsidian Uprising (Taktik-RPG; zum Steckbrief) erscheint für PC, MacOS, Switch.

Astral Rift (Action-RPG; zum Steckbrief) erscheint für PC, MacOS, Linux.

Awesome Pea 3 (Jump-and-run; zum Steckbrief) erscheint für Playstation 4, Playstation 5, Switch, Xbox One, Xbox Series X.

Baladins (MMO-Rollenspiel; zum Steckbrief) erscheint für PC.

Bird Feather - Aquamarine World (3D-Actionadventure; zum Steckbrief) erscheint für PC.

Carth (Survival-Action; zum Steckbrief) erscheint für Steam Early Access.

Deep Beyond (Ego-Adventure; zum Steckbrief) erscheint für PC.

Desolate City - Last Show (Survival-Horror; zum Steckbrief) erscheint für PC.

Electronics Puzzle Lab (Puzzle/Logik; zum Steckbrief) erscheint für Playstation 4, Playstation 5, Switch, Xbox One, Xbox Series X.

F/A (Shoot-em-up; zum Steckbrief) erscheint für Playstation 4, Switch (Arcade Archives).

Garden of Aiden (2D-Actionadventure; zum Steckbrief) erscheint für PC.

Kingdom of Fallen - The Last Stand (Action-RPG; zum Steckbrief) erscheint für PC.

Men of War 2 (Echtzeit-Strategie; siehe News, zum Steckbrief) erscheint für PC, Linux.

Mullet MadJack (Egoshooter; zum Steckbrief) erscheint für PC.

Neurose Neurones (Survival-Horror; zum Steckbrief) erscheint für PC.

Parking Tycoon - Business Simulator: Seaside Business (Berufssimulation; zum Steckbrief) erscheint für PC.

Purple Explorer (Jump-and-run; zum Steckbrief) erscheint für Switch.

Realm of I (2D-Actionadventure; zum Steckbrief) erscheint für PC.

Roman Empire Farming (Wirtschaftssimulation; zum Steckbrief) erscheint für Switch.

Shadow Hush (Third-Person-Shooter; zum Steckbrief) erscheint für PC.

Slayers X - Terminal Aftermath - Vengance of the Slayer (Egoshooter; zum Steckbrief) erscheint für Playstation 4, Playstation 5, Switch.

That Damn Goat (Partyspiel; zum Steckbrief) erscheint für Switch.

Time Trap (Puzzle/Logik; zum Steckbrief) erscheint für Xbox Series X.

Touhou Genso Wanderer - Foresight (Dungeon Crawler; zum Steckbrief) erscheint für PC.

Turbo Dash Kart 2023 Racing (Fun Racer; zum Steckbrief) erscheint für PC, Xbox One (Turbo Dash Kart 2024 Racing).

Ymn7 (Egoshooter; zum Steckbrief) erscheint für PC.

