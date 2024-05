WARNO: Echtzeittaktik verlässt am 23. Mai den Early Access und Roadmap

PC

Das Echtzeittaktikspiel WARNO wird nach gut zwei Jahren am 23. Mai den Early Access verlassen. Über die Entwicklung des neuesten Streichs von Eugen Systems haben wir euch immer wieder auf dem Laufenden gehalten, nicht nur in News, sondern auch im Early-Access-Check oder einem User-Artikel zum Start des Kampagnenmodus mit der ersten "Army General"-Kampagne Bruderkrieg. Auch auf einen Test könnt ihr euch freuen und den neuesten Trailer, "The wait is almost Warnover", direkt unter dieser News anschauen.

WARNO ist ein Echtzeittaktikspiel in einer alternativen Zeitlinie, in der statt der friedlichen Wende der Kalte Krieg heiß geworden ist. Ihr könnt in verschiedenen Spielmodi und mit individuellen Kampfgruppen sowohl auf Seiten der NATO als auch des Warschauer Pakts eingreifen.

Die Standardedition "Vanilla" für 39,99 Euro bietet:

Fünf "Army General" Kampagnen (eine kurze, eine mittellange, zwei lange, eine sehr lange)

Acht Operationen (Szenarios)

18 Kampfgruppen

Mehr als 1000 recherchierte und entsprechend modellierte Einheiten mit Sprachausgabe in der jeweiligen Landessprache

Sechs Nationen: Die USA, die BRD, das Vereinigte Königreich und Frankreich auf Seiten der NATO, denen die Sowjetunion und die DDR auf Seiten des Warschauer Pakts gegenüber stehen.

Ausführliche Tutorials und Skirmish, Multiplayer sowie Koop-Modi

Das EA Pack ist ein Dankeschön an Unterstützer von WARNO während des Early Access. Alle anderen können das EA Pack nach Release als DLC für 9,99 Euro nachkaufen. Der DLC bietet fünf Kampfgruppen:

Die "Berlin Divisionen" Berlin Command (Nato) sowie Berliner Gruppierung und 6-ya Gvardeyskaya Motostrelkovaya Brigada (Pakt)

Die US-Amerikanische 24th Infantry Division (Mechanized) sowie die sowjetische 27-ya Gvardeyskaya Motostrelkovaya Diviziya.

Die WARNO "Gold" Edition beinhaltet für 79,99 Euro neben Goodies die ersten beiden kommenden, großen Erweiterungen sowie zwei bislang noch nicht angekündigte DLC. Wenn ihr bereits "Vanilla" euer Eigen nennt, könnt ihr mit einem Discount vor dem offiziellen Launch auf die Gold-Edition upgraden. Mit dieser erhaltet ihr alle Inhalte der Vanilla-Edition und zusätzlich:

Zwei E-Books mit insgesamt fast 200 Seiten über die Timeline von WARNO sowie Designnotes zum Army General und den Operations und zusätzlich einen Überblick über alle Kampfgruppen. "WARNO's Timeline" stellt das "was wäre wenn"-Szenario vor und zeichnet ein Bild davon, wie furchteinflösend realistisch der Ausbruch des Dritten Weltkriegs in der Endphase des Kalten Kriegs war. "Army General" gibt euch einen detaillierten Einblick in die fünf Kampagnen und wie sie erschaffen wurden. Operations gibt euch einen tiefen Einblick, wie die Operations, also die geskripteten Schlachten im fiktiven Szenario, designed wurden und wie ihr sie am besten meistert. Divisions führt alle Kampfgruppen aus "Vanilla" und "Gold" auf, einschließlich historischer Details, des Waffenarsenals, Einheitenbeschreibungen, den Vor- und Nachteilen der Kampfgruppe und wie man sie am besten einsetzt.



Ihr könnt außerdem NORTHAG vorbestellen. Diese Erweiterung zum Preis von 24,99 Euro wird enthalten:

Zwei neue "Army General"-Kampagnen

Vier Operations

Zehn neue Kampfgruppen einschließlich neuer Nationen wie Belgien, die Niederlande und Polen

Ebenfalls vorbestellen könnt ihr SOUTHAG. Diese Erweiterung für ebenfalls 24,99 Euro erweitert euer Arsenal um:

Zwei neue "Army General"-Kampagnen

Vier Operations

Zehn neue DIvisionen, einschließlich neuer Nationen wie Kanada, Spanien und die Tschechoslowakei

Außerdem wurden zwei neue Nemesis-DLCs angekündigt. Diese Mini-DLC-Serie kennt ihr vielleicht schon aus Steel Division 2. Nemesis-DLCs bieten euch, meist zwischen zwei großen Erweiterungen, zwei neue Kampfgruppen, über die die Community ab dem zweiten DLC auch abstimmen kann. Aus Planungsgründen steht die erste "Paarung" bereits fest.

Nemesis: Air Assault wird zwei Fallschirmjäger-Kampfgruppen bieten, die U.S. 101st Airborne Division (Air Assault) und die Afghanistan-Veteranen der sowjetischen 56-ya OG Desantno-Shturmovaya Brigada. Der POreis wird bei 4,99 Euro liegen. Über den zweiten Nemesis-DLC wird die Community abstimmen können.

Die geplanten Release-Daten für die DLCs sind noch nicht bekannt. Der Launch von WARNO wird erwartungsgemäß von einem Patch begleitet werden.