The Rogue Prince of Persia: Release auf den 27. Mai 2024 verschoben

Dass der Early-Access-Release von Hades 2 näher rückte, war zwar bekannt. Dass die Fortsetzung zum Roguelite-Megahit ohne weitere Vorankündigung letzte Woche erfolgte, überraschte dann doch nicht nur Spieler: The Rogue Prince of Persia sollte eigentlich nun in dieser Woche in den Early Access starten. Evil Empire (ein ausgegründetes Schwesterstudio des ursprünglichen Dead Cells-Entwicklers Twin Motion) hat Ende vergangener Woche sehr offen zugegeben, dass die unerwartete Veröffentlichung von Hades 2 nun zur Entscheidung geführt hat, den Launch des eigenen Roguelites auf einen späteren Zeitpunkt zu verlegen.

Mit einem neuen Launch-Trailer kündigten das Team und Publisher Ubisoft nun einerseits den 27. Mai 2024 als neuen Early-Access-Starttermin an. Andererseits ist nun auch der Preis bekannt: rund 20 Euro wird das Prinzenabenteuer regulär kosten, zum Launch des Early Access soll es dazu einen Rabatt geben.

In der Ankündigung auf Twitter/X fügt Evil Empire augenzwinkernd hinzu: "Aber falls Hollow Knight - Silksong innerhalb der nächsten zwei Wochen als shadow drop erscheint, brennen wir alles nieder!"