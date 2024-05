Marathon: Bungie-Klassiker kostenlos auf Steam veröffentlicht

PC iOS MacOS

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

1994 veröffentlichte das heute für Halo und Destiny bekannte Studio Bungie den Science-Fiction-Shooter Marathon für Macintosh. Heute arbeitet das Studio an einem neuen Titel gleichen Namens, der aber ein Extraction-Shooter werden soll.

Derweil wurde nun das 1994er Original in einer aktualisierten Version kostenlos auf Steam als Marathon Classic veröffentlicht. Die Version stammt von einem Community Team namens Aleph One Developers. Bereits 2000 veröffentlichte Bungie den Source Code der Engine der Fortsetzung Marathon 2 - Durandal. Daraus entstand ein Open-Source-Projekt, das auf dieser Basis die Aleph One Engine entwickelte.

Es handelt sich nicht um die erste Windows-Portierung von Marathon dieser Community-Gruppierung, sondern um einen neuen, verbesserten PC-Port, der unter anderem Widescreen-Monitore und mehr als 60 FPS per Interpolation unterstützt. Es sollen auch ähnliche Veröffentlichungen von Marathon 2 und Marathon Infinity folgen.