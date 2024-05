GG-Userinhalte-Rundschau KW 18/19/20 2024: Letzte Chance!

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Nun gut eigentlich ist es keine letzte Chance, ich fand diese, fast schon clickbaitartige Überschrift dennoch aus vielerlei Gründen passend. Einerseits musste das Format einmal aussetzen und kommt nun prallgefüllt mit den Inhalten der letzten beiden Wochen daher. Also alle, die dachten dies sei die letzte Chance auf einen Wochenrückblick, können aufatmen oder weitergrollen. Je nachdem, mit welchen Gefühlen sie auf dieses Format schauen.

Andererseits ist mir die Vergabe des Titels wegen Sokars Userartikel Zweite Chance: Quake 4 gekommen. Dieser Artikel ist nun solange gereift, dass er wirklich ans Licht der Öffentlichkeit musste und somit quasi die "letzte Chance" vor der Überreife hatte. Lest dazu gerne im entsprechenden Bereich in dieser Rundschau mehr dazu.

Und nicht zuletzt habt ihr ebenso die Letzte Chance frischen Lesetipps-Nachschub von Necromanus zu bekommen. Warum es aber nicht wirklich die letzte Chance ist, erfahrt ihr in der Rubrik "Vermischtes". Nun aber auf in die Vielzahl an Inhalten!



KW 18 und 19: Rückblick von Montag, 28. April, bis Sonntag, 12. Mai 2024

Spiele-Checks

Die Spiele-Check-Rubrik ist diesmal gut gefüllt. So gab es von mrkhfloppy und Vampiro Beiträge zu Indie-Titeln.

Promenade – Ein Spaziergang voller Wunder

In diesem Titel aus der Riege der Jump-and-runs sieht mrkhfloppy eine gute Möglichkeit dem Alltag zu entfliehen. Folglich geht es hier eben nicht um einen bockschweren Vertreter des Genres, der in Arbeit ausartet, eher sieht er den Wohlfühlmoment im Spiel repräsentiert. Er resümiert: Promenade ist ein farbenfroher 2D-Hüpfer, der stets für eine Runde gut ist. Das Sammeln von Zahnrädern als Progressionselement kommt als bunter wie abwechslungsreicher Blumenstrauß in Sachen Spieldesign daher. Eben noch steuert ihr ein knuffiges Raumschiff durch eine Mini-Galaxie nur um wenig später Beete zu bewässern oder klaffende Abhänge dank frisch erworbener Peitschen-Mechanik zu überwinden.



Nexus 5X reiste zunächst im Windschatten von Stellaris mit und sollte diesen Titel ebenfalls im Namen tragen. Doch sind die Unterschiede im Gameplay doch zu groß und das fünfte X im Namen hat wohl dort auch seine Berechtigung. Taktik für die Mittagspause soll das Alleinstellungsmerkmal sein und Vampiro bekommt diese kost sehr gut. Nexus 5X ist ein hervorragendes, kleines Strategiespiel. Es bietet euch einerseits Spielspaß für zwischendurch, erlaubt euch aber andererseits auch das Austüfteln ausgefeilter Strategien – und erfordert das auf einem gewissen Niveau sogar.





User-Artikel

In den vergangenen beiden Wochen wurden wir mit drei Userartikeln bedacht. Dabei werden Zwei Spiele-Titel näher betrachtet und mit den Retro-Snacks von thoohl eine neue User-Artikel-Serie angebahnt.

Zweite Chance: Quake 4

Dieser Artikel von Sokar war schon mehrfach angedeutet und schlummerte bereits fertig im Hintergrund. Eigentlich war er noch vor der zusammenfassenden Abhandlung zur Geschichte der Quake-Spiele gedacht. Umso schöner ist es nun, dass er da ist. Selbstverständlich beantwortet er auch die drängende Frage: Sollte man heute noch Quake 4 spielen, hat es eine zweite Chance verdient? Lest dazu im Artikel mehr.



In thoohls erstem "Retro-Snack" geht es um den Entwickler und Entrepreneur Charles Cecil und ein Interview, welche er dem Amiga Joker 1994 gegeben hatte. Warum das

Interview heute noch lesenswert ist, könnt ihr bei thool im Retro-Snack erfahren.



In thoohls erstem "Retro-Snack" geht es um den Entwickler und Entrepreneur Charles Cecil und ein Interview, welche er dem Amiga Joker 1994 gegeben hatte. Warum das Interview heute noch lesenswert ist, könnt ihr bei thool im Retro-Snack erfahren.

CharlieDerRunkle betrachtet diesen, von einigen übersehenen Titel, der ein Western-Setting als Vorlage hat. Ihr könnt im Echtzeit-Taktik-Spiel auf seiten verschiedener Kolonialisten-Fraktionen eingreifen aber auch die Native-Americans steuern und Quests erfüllen.

Vermischtes

Die neue Ausgabe der Lesetipps, in der vorerst letztmaligen Ausführung durch Necromanus, war wieder mit reichlich Fingerzeigen gespickt, die uns Möglichkeiten eröffnen die Zeit im Netz auch auf anderen Seiten als auf GamersGlobal zu verbringen. Hannes Herrmann führt die Lesetipps-Tradition freundlicherweise fort und hofft nun auf fleißige Einsendungen von euch.



Hier noch einmal der Verweis auf die Aprilausgabe der DU-Galerie (Das Spielen unsere User) von Q-Bert.



as Spielen unsere ser) von . Freunde des Grillgutes können sich immernoch über die Retro-Gamer-Eventseite nach dortiger Anmeldung ein Platz am Rost in Putzbrunn für den 13.7.2024 sichern. Es sind mittlerweile nur noch weniger als 60/100 Plätze vorhanden.



Jörg Langer startet ein Crowdfunding zu einem Jagged-Alliance-3-Let´s-Play. Ihr erhaltet dort die Möglichkeit mit einem nach euch benannten Söldner, geleitet von Jörgs findigen Händen durch die Sektoren gescheucht zu werden.

Ausblick auf KW 18

Es gibt bestimmt wieder den einen oder anderen Check und Userartikel. Wir sind gespannt auf die Veröffentlichungen.



Das Interview mit René Meyer von der Langen Nacht der Computerspiele ist weiterhin in Arbeit.

Die eine oder andere Überraschung darüber hinaus ist wieder einmal nicht ausgeschlossen.

Wie könnt ihr mitmachen?

Ihr möchtet selbst auch einen User-Inhalt erstellen? Dann sollte eure erste Station das "User-Inhalte erstellen-Tutorial" von SupArai sein, das euch alles Wichtige für den Einstieg erklärt.

Um mit möglichst wenig Aufwand erste Spiele-Inhalte auf GamersGlobal zu veröffentlichen, könnt ihr auch bei der monatlichen "Das spielen unsere User"-Galerie mitwirken. Dies geht kinderleicht mit diesem Online-Formular. Viel Spaß!