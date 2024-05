Panzer Corps 2: Fünf neue Schach-Karten am 30. Mai

PC

Am 30. Mai werden fünf neue Schachkarten für Panzer Corps 2 erscheinen. Der Panzerschach-Modus ist ganz auf schnelle Multiplayer-Schlachten getrimmt, so haben die Karten maximal 10x10 spielbare Hexfelder, was auch die Zahl der Einheiten limitiert. Alternativ könnt ihr auch im Hotseat-Modus gegen euch selbst spielen, um die Karten kennenzulernen.

Aus Balancing-Gründen stehen sich jeweils zwei möglichst gleich kampfstarke Armeen gegenüber. Kleine Unbalanciertheiten lassen sich aber aufgrund der sehr unterschiedlichen Einheiten nicht vermeiden. Für den kompetitiven Multiplayer ist das jedoch kein Problem, da ihr dort in jeder Runde standardmäßig beide Seiten gegen euren Konkurrenten spielt.

Folgende fünf Karten werden enthalten sein: