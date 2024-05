Rule the Waves 3: Neues Update und Dev Diary

PC

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Das Wargame und der Flottenbau- und Managementsimulator Rule the Waves 3 wurde gestern auf Version 1.00.46 gehoben. Zeitgleich wurde ein Dev Diary veröffentlicht, das sich vor allem mit dem Feedback zum Offizierssystem und den darauf basierenden Änderungen befasst. Das Offizierssystem soll Flavour und Abwechslung bringen und enthält mit Absicht gewisse Unklarheiten hinsichtlich der Fähigkeiten der Offiziere, bis sie im Ernstfall auf die Probe gestellt werden. Das soll die Realität widerspiegeln, nicht nur im Militär, dass ohne echte Prüfsteine auch mal weniger fähige Leute befördert werden.

Als Großadmiral – eure Rolle im Spiel – wäre es euch normalerweise nicht erlaubt, einzelne Kommandos zu vergeben. Im Spiel ist das möglich, wird aber durch die dafür nötigen Prestige-Kosten beschränkt. Bei der automatischen Beförderung und Zuteilung berücksichtigt das Spiel vor allem die im Rang verbrachte Zeit und Schlachterfahrung.

Mit dem neuen Update sinkt die Chance, dass ihr in Friedenszeiten detaillierte Infos über die Fähigkeiten eurer Offiziere erhaltet. Wenn ihr Offiziere automatisch zuteilen lässt, geschieht dies nun in dem Moment, in dem ein Posten frei wird, und nicht erst am Rundenende. Beides soll dazu führen, dass ihr etwas weniger den von Spielern als zu stark empfundenen Drang zum Micromanagement nachgeht. Optional könnt ihr das Spiel die Posten auch nur rundenweise vergeben lassen oder sogar alles in eure Hand nehmen.

Darüber hinaus gibt es vor allem Bug- und UI-Fixes und einige Verbesserungen am UI. Die kompletten Patchnotes findet ihr auf Steam, der Link ist in den Quellen.