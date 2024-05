Crowdfunding-Letsplay: Jörg spielt Jagged Alliance 3 mit User-Söldnern

Seid! Ihr! Bereit!

PC

Teaser Schickt Kommandant Jörg und einen Anfangstrupp von vier GG-Usern (als Söldner) ins Gefecht, um Grand Chien zu befreien! Ein nervenzerfetzender Feldzug steht an, sofern ihr die GG-Kriegskasse füllt...

Das Missions-Briefing

Letsplay-Spiel: Jagged Alliance 3 (1.51)

(1.51) Quasi fehlerloser Kommandant: Jörg Langer

Folgen-Frequenz: 3x40 Minuten pro Woche

Folgen pro Staffel: 12 (=1 Monat)

Folgenpreis: 160 Euro in 1. Staffel, 140 Euro in Staffel 2, 120 Euro in Staffel 3 und 100 Euro ab Staffel 4.

Live-Events: tba (1 Event=3 Folgen). Möglicherweise beginnen wir gleich mit einem...

Start: Sobald 1. Staffel steht (=1.920 Euro)

(=1.920 Euro) Ziel: Durchspielen – das heißt zügig und ohne "Jede Nebenmission wird erfüllt"-Ehrgeiz, aber natürlich mit genügend Exploration und Geldverdienen. Das Durchspielen sollte so in 5-7 Staffeln möglich sein (mind. 40-64 Stunden Spielzeit).

Ziel: Durchspielen – das heißt zügig und ohne "Jede Nebenmission wird erfüllt"-Ehrgeiz, aber natürlich mit genügend Exploration und Geldverdienen. Das Durchspielen sollte so in 5-7 Staffeln möglich sein (mind. 40-64 Stunden Spielzeit).
Schwierigkeitsgrad: Commando (Spender-Entscheid am Ende jeder Staffel, ob rauf/runter oder gleich lassen). Seltenes Speichern/Laden erlaubt.

Mods: Nur Chance to Hit und die für die Spezialregel nötigen

und die für die Spezialregel nötigen Spender-Bonus 1: Jeder Spender erhält entsprechende Profil-Medaille(n)

Spender-Bonus 2: Die Spender der 1. Staffel tauchen in den Credits des Abspanns auf.

Spender-Bonus 3: Alle Spender stimmen über den Truppnamen ab. Zur Auswahl stehen "Ausputzer", "GamersGrobals" und bis zu drei von Jörg aus den Comments hier drunter ausgewählte. Seid kreativ und lasst die KI-Feinde erzittern!

Spezialregel 1: Die 3 Hauptspender und 1 zufällig ermittelter Spender treten als Söldner mit ihrem GG-Usernamen auf und bilden das Anfangsteam. Eine Spezialmedaille gibt es natürlich auch.

treten als Söldner mit ihrem GG-Usernamen auf und bilden das Anfangsteam. Eine Spezialmedaille gibt es natürlich auch. Spezialregel 2: 1 User-Söldner kommt pro Staffel dazu. Ab der zweiten Staffel sind es also fünf User-Charaktere. Der neue Söldner wird unter allen Spendern verlost, wobei jeweils 5 Euro der bisherigen Spendensumme 1 Los ergeben. So hat jeder Spender die Chance, aber die "spendableren" eben eine größere.

Die drei Hauptspender und der zufällig ausgewählte Spender erstellen in enger Abstimmung mit dem Kommandanten ihre eigene Figur.

Spezialregel-Erklärung

Von Anfang an stehen spannende Schusswechsel an.

Schon viel zu lange wartet ihr auf ein neues GamersGlobal-Letsplay , aber erst musste der Auftrag "Retro Gamer vor dem Verbluten retten" erfüllt werden, bevor der Auftrag "GamersGlobal unterstützen" angegangen werden konnte. Jetzt ist es soweit, und zwar in einem knackigen Rundentaktikspiel mit Strategie-Überbau (Squad-Bewegungen, Waffen-Modding, Söldner-Management), das im gestrengen Langer-Test eine 8.0 erhielt und in der User-Gunst aktuell bei 8.6 steht. Und da wir als Söldner keine Zeit zu verlieren haben, gibt es jetzt alle Missionsinfos kurz und bündig."Komm ins Team!", haben sie gesagt... aber wie? Die Spezialregel-Söldner werden in Absprache mit Jörg kreiert (Porträt, Skill Points, Traits), denn damit das Start-Team "funktioniert", müssen Rollen wie Sanitäter, Mechaniker abgedeckt sein und jeder zumindest mit einem Waffentyp umgehen können. Wer als Hauptspender das Spiel nicht kennt, kann seinen Söldner komplett Jörg überlassen, "stille Spender" können auch ganz verzichten, dann kommt ein anderer Spender zum Zug.Die Spezialregel (möglich durch die Modvon SkunkXL) verändert die Spielbalance, da in den ersten Spielwochen der ständige Gelddruck durch die Söldnerhonorare wegfällt. Allerdings kostet jeder eigene Söldner einmalig 6.999 Dollar, sodass nach dem Spielstart nur noch 2.004 Dollar übrig sind, was maximal für das Kurz-Engagement eines Losers, äh, kostengünstigen Söldners reicht.Wir werden bald weitere Söldner anwerben müssen; im Midgame sind zwei 6er-Trupps und ein Maintenance-Trupp (zwei bis vier Söldner, die heilen, reparieren und Milizen ausbilden) normal, im Lategame drei 6er-Trupps und ein Maintenance-Trupp. Wir erhalten also das Beste zweier Welten: User-Partizipation und die schrulligen JA3-Söldner mit ihren Unterhaltungen.Wie oben geschrieben, wird die Zahl der User-Söldner im Laufe der Staffeln zunehmen. Allerdings ist die Zahl der Teammitglieder im Spiel auf 16 (und pro Trupp auf 6) begrenzt. Würden wir Staffel 7 erreichen, hieße das, dass bis zu 10 der 16 Lohnkrieger aus Usern bestehen. Da ab dem Mid Game die Finanzen kein Problem mehr darstellen sollten, erwarte ich dadurch keine "Imba"-Auswirkungen.Übrigens: Söldner können in Jagged Alliance 3, dann werden sie im Fall der User-Söldner mit dem jeweils nächsten Hauptspender und einer neuen Figur ersetzt.Ihr könnt wie üblich durch Klick auf die Medaillen oder durch eine Überweisung auf unser Konto spenden. Das Letsplay startet, sobald der erste Monat finanziert ist, umso mehr und umso früher ihr beitragt, desto schneller. Bislang wurden 100% unserer Letsplay-Crowdfundings finanziert.Die Vorerfahrung des Kommandanten besteht im Durchspielen (70h) für den damaligen Test, ca. 40 Stunden in einer Impossible-Partie und weiteren 20 Stunden im Zuge der Erstellung eines Guides. Allerdings hat sich seitdem einiges getan am Programm.Alles verstanden? Gut, wegtreten! Äh halt, nein: Spenden!