PM: SEGA® stellt das brandneue Sonic the Hedgehog™ Mobile Game: Sonic Rumble™ vor (Cosmocover)

SEGA® stellt das brandneue Sonic the Hedgehog™ Mobile Game: Sonic Rumble™ vor

8. Mai 2024 – SEGA® ist stolz, diesen Winter Sonic Rumble, den neuesten Teil der Sonic the Hedgehog -Reihe, zu veröffentlichen. Das kommende Sonic-Mobilspiel lädt die Spieler in eine bizarre Spielzeugwelt ein, die von dem berüchtigten Dr. Eggman geschaffen wurde.

In Sonic Rumble übernehmen die Spieler die Kontrolle über Spielzeugfiguren und treten in spannenden Battle-Royale-Herausforderungen mit 32 Spielern gegeneinander an, um die meisten Ringe zu sammeln und sich als die Schnellsten in der Spielzeugkiste zu beweisen. Die Spieler können mit den ikonischen Charakteren aus dem Universum von Sonic the Hedgehog ihre eigenen Avatare erstellen und sich in das actiongeladene Gameplay stürzen.

Sonic Rumble wird von SEGA in Zusammenarbeit mit Rovio, für den Welterfolg Angry Birds bekannt, entwickelt und geleitet und ist der erste Titel, den SEGA und Rovio gemeinsam veröffentlichen. SEGA hat sich zum Ziel gesetzt, die Präsenz der Marke Sonic the Hedgehog auf dem globalen Mobilspielemarkt mit Hilfe von Rovios Marketingexpertise und Erfahrung weiter auszubauen.

SEGA baut weiterhin den Wert seines Franchises mit Videospielen und einer vielfältigen Medienlandschaft, darunter Animationen und Lizenzen, durch die Kernstrategie der Transmedialität aus. Das Franchise Sonic the Hedgehog ist ein Beispiel für anhaltende Vielseitigkeit, nicht nur bei Konsolenspielen, sondern auch bei Konsumgütern und Spielfilmen.

Neben Sonic Rumble können sich die Fans außerdem auf Sonic the Hedgehog 3 freuen, den Spielfilm von Paramount Pictures, der in der Zukunft in den Kinos erscheinen wird, sowie auf das neueste Konsolenspiel der Reihe SONIC X SHADOW GENERATIONS ™ . Sonic Rumble hat das Ziel, die weltweite Fanbase zu erweitern und mit den Gelegenheitsspielern von Mobilspielen ein breiteres Publikum zu erreichen. Bleib dran für weitere Updates zu Veröffentlichungsterminen und mehr.

Weitere Informationen über Sonic Rumble sowie Updates zu der geschlossenen Beta gibt es auf https://sonicrumble.sega.com/ und unter Sonic Rumble auf Twitter und Facebook !

Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen .

Informationen zur SEGA CORPORATION

Die SEGA CORPORATION ist ansässig in Tokio, Japan, und ist ein weltweit führender Anbieter interaktiver Unterhaltung, sowohl zu Hause als auch außer Haus. Das Unternehmen entwickelt, veröffentlicht und vertreibt verschiedenste Spiele für Konsolen, PC und Mobilgeräte und entwickelt und vertreibt Spielautomaten, Fanartikel und verschiedene andere Produkte. Weiterhin vertreibt SEGA über die globalen Vertriebsbasen des Unternehmens verschiedene Spielinhalte, die von seinen Studios im In- und Ausland entwickelt wurden. Die Webseite der SEGA CORPORATION ist unter https://www.sega.co.jp/ erreichbar.

©SEGA. Alle Rechte vorbehalten. SEGA ist eingetragen beim Patent- und Markenamt der USA. SEGA, das SEGA-Logo und SONIC RUMBLE sind eingetragene Marken oder Marken der SEGA CORPORATION. Alle anderen Markenzeichen, Logos und Urheberrechte sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.